ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

قامة قانونية كبيرة .. نادي قضاة دسوق ينعى محافظ كفرالشيخ الأسبق

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 05:09 م
محافظ كفرالشيخ الأسبق
محافظ كفرالشيخ الأسبق
محمود زيدان
نعى نادي قضاة دسوق بكفرالشيخ، برئاسة المستشار جابر خليل، اليوم، المستشار محمد عزت عجوة، محافظ كفرالشيخ الأسبق، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 77 عامًا، عقب رحلة صراع طويلة مع المرض.

وقال، المستشار جابر خليل، إننا ننعي ببالغ الحزن والأسى المستشار الجليل عزت عجوة، الذي كان شيخًا جليلًا من شيوخ القضاة، وقيمة وقامة قانونية كبيرة، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته.

جدير بالذكر أن محافظ كفرالشيخ الراحل، من مواليد إبيانة بمركز مطوبس، عام 1942م، قد شغل منصب محافظ كفرالشيخ، في 13 أغسطس 2013م، حتى 5 فبراير 2015م.

وتدرج المستشار الراحل محمد عزت عجوة، بعد أن جرى تعيينه وكيلًا للنائب العام، حتى تدرج إلى رئيس الاستئناف، رئيس محكمة الجنايات، وشغل منصب رئيس نادى قضاة الإسكندرية عدة دورات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ: تسليم مشروع الصرف الصحي بقرية إبيانة في ديسمبر

بالأسماء.. الفرق الصاعدة للتصفيات النهائية بدورى مستقبل وطن بكفر الشيخ

وفاة المستشار عزت عجوة محافظ كفر الشيخ الأسبق

ترشيحاتنا

بالأمس كانت ترقص .. انتحار شابة في ظروف غامضة

الانتخابات الرئاسية بتونس .. لطيفة توجه رسالة بعد إعلان النتيجة

أهم الأخبار.. انقسام فى اتحاد الكرة.. تفاصيل مثيرة في هجوم أرامكو.. شروط حجز قطعة أرض أكثر تميزا

اخبار الرياضة.. المنتخب في خطر بسبب حرب إيهاب جلال وحسام حسن.. وقرار عاجل من الزمالك قبل السوبر

حرب الساعات الأخيرة.. مفاوضات مكثفة من بيراميدز لضم احمد فتحى والأهلي يرفض

سعر بوكيه ورد فرح هنا الزاهد يثير ضجة على السوشيال ميديا.. بـ 33 دولارا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جديد .. سلوى خطاب تفاجئ متابعيها .. صور

لإطلالة مختلفة.. استوحي مكياجك من نجمات الخليج.. صور

بفستان أسود .. دوللى شاهين بإطلالة كلاسيك فى مهرجان EGYPT EYE ON FASHION