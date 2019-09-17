قامة قانونية كبيرة .. نادي قضاة دسوق ينعى محافظ كفرالشيخ الأسبق

نعى نادي قضاة دسوق بكفرالشيخ، برئاسة المستشار جابر خليل، اليوم، المستشار محمد عزت عجوة، محافظ كفرالشيخ الأسبق، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 77 عامًا، عقب رحلة صراع طويلة مع المرض.



وقال، المستشار جابر خليل، إننا ننعي ببالغ الحزن والأسى المستشار الجليل عزت عجوة، الذي كان شيخًا جليلًا من شيوخ القضاة، وقيمة وقامة قانونية كبيرة، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته.



جدير بالذكر أن محافظ كفرالشيخ الراحل، من مواليد إبيانة بمركز مطوبس، عام 1942م، قد شغل منصب محافظ كفرالشيخ، في 13 أغسطس 2013م، حتى 5 فبراير 2015م.



وتدرج المستشار الراحل محمد عزت عجوة، بعد أن جرى تعيينه وكيلًا للنائب العام، حتى تدرج إلى رئيس الاستئناف، رئيس محكمة الجنايات، وشغل منصب رئيس نادى قضاة الإسكندرية عدة دورات.