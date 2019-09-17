4 على كف عفريت.. 30 لاعبا خارج الأهلى والزمالك فى الميركاتو

يعيش عدد من لاعبى فريقى الأهلى والزمالك، حالة من الترقب؛ بسبب موقفهم من التعاقد مع الناديين قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية الجارية، التى تنتهى فى تمام الساعة 12 منتصف الليل؛ نتيجة عدم حسم موقفها بشكل رسمى سواء بالبقاء أو الرحيل.





يأتى على رأس هؤلاء اللاعبين حسين السيد، الظهير الأيسر للأهلى، الذى لا يعلم مصيره حتى الآن سواء بالبقاء داخل جدران القلعة الحمراء أو الرحيل؛ خاصة بعد تلقيه عرضا رسميا من قبل الإسماعيلى، وكذلك الحال بالنسبة إلى أحمد حمدى، لاعب وسط الأهلى، الذى أصبح مصيره غير واضح بين البقاء أو الرحيل.





وفى الزمالك، أصبح مصير محمد حسن، لاعب الوسط، غير معلوم قبل ساعات قليلة من غلق باب القيد فى ظل رغبة اللاعب فى الحصول على فرصة المشاركة فى المباريات والانتقال إلى أى نادٍ آخر على سبيل الإعارة؛ بعد خروجه مبكرًا من حسابات الصربي ميتشو، مدرب الزمالك، كما يعد موقف عماد فتحى لاعب وسط الزمالك غامضًا قبل ساعات قليلة من غلق باب القيد، وإن كانت المؤشرات تؤكد رحيله عن جدران القلعة البيضاء.





وشهد الميركاتو الصيفى الجاري، استغناء الأهلى والزمالك عن عدد كبير من اللاعبين، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائى مع التعاقد مع لاعبين جدد؛ من أجل تدعيم الفريق بأفضل شكل ممكن فى ظل سعى الناديين للمنافسة على البطولات خلال الموسم الكروى الجديد، وعلى رأسها الدورى الممتاز، ودورى أبطال إفريقيا.





وقرر مسئولو الأهلى، رحيل كل "أحمد حمودى وعمر رضوان وهشام محمد وعمرو بركات وإسلام محارب ومحمد نجيب على سبيل البيع النهائى".





وتمت إعارة كل من أكرم توفيق وأحمد ياسر ريان وناصر ماهر وأحمد علاء وباسم على وإسلام جابر ومحمود الجزار ومحمد شريف.





وفى الزمالك تم الاستغناء عن كل من حسام باولو ومحمد إبراهيم وإسلام جمال وعمر صلاح وعماد السيد وأحمد مدبولى وأحمد داودا ومحمود دونجا وإبراهيم حسن وبهاء مجدى.





وقرر مسئولو الأبيض إعارة كل من رزاق سيسيه وحميد أحداد وكاتونجو كاسونجو وباسم مرسى ومحمد أشرف روقة وأحمد كابوريا.





وكان الأهلى تعاقد خلال الميركاتو الصيفى الجارى مع كل من محمد مجدى قفشة ومحمود متولى والمالى أليو ديانج، بينما ضم الزمالك العديد من الصفقات مثل كريم بامبو والمغربى محمد أوناجم وأشرف بن شرقي ومحمد عبدالشافى وإسلام جابر وإمام عاشور ومحمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحى بجانب استعادة خدمات محمود شيكابالا ومصطفى محمد من الإعارة.