قبلة على الخد.. هنا الزاهد تشعل انستجرام بصورة رومانسية مع زوجها

نشرت الفنانة هنا الزاهد صور جديدة لها على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، من حفل زفافها برفقة زوجها الفنان أحمد فهمى.



ظهرت أحمد فهمى خلال الصورة وهو يقبل زوجته الفنانة هنا الزاهد، لاقت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات متمنين لهما السعادة"



واحتفل أحمد فهمي وهنا الزاهد بزفافهما، الأربعاء الماضي، بحضور عدد كبير من الأصدقاء ونجوم الفن، بعد عام من إعلان ارتباطهما.



وحضر عدد كبير من النجوم حفل الزفاف، منهم أحمد حلمي، وأحمد عز، وعمرو يوسف، وروجينا، وأس أس، وماجد المصري، وكريم عبدالعزيز، وغيرهم من النجوم، بينما أحيا محمد حماقي حفل الزفاف.



ومنذ يوم حفل الزفاف الأربعاء الماضي، تصدرت صور هنا الزاهد وشقيقاتها مواقع التواصل الاجتماعي حيث أبهرن الجميع بجمالهن وفساتينهن المميزة.