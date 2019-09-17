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فن

اشتعال الأزمة.. سارة الطباخ تحذر محمد الشرنوبى.. تفاصيل مثيرة

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 08:15 م
سارة الطباخ
سارة الطباخ
محمد نبيـل
أثارت المنتجة سارة الطباخ تحذيرا للفنان محمد الشرنوبى من التوقيع مع أي شركة إنتاج، دون العودة إلى شركتها باعتبارها الوكيل الحصري لإدارة أعمال الفنان فى كافة الأعمال الفنية، وفقا للتعاقد المبرم بينهما فى 1 سبتمبر 2017.

ويأتي هذا التحذير بعدما نما إلى علم الشركة أن محمد الشرنوبى يتفاوض مع بعض شركات الإنتاج على أعمال فنية جديدة.

يذكر أن بيان صحفى قد تم تداوله مساء اليوم يشير إلى تعاقد المنتج أحمد عبد الباسط مع الفنان محمد الشرنوبي على بطولة فيلم "شريط ٦" ليكون ثاني التعاقدات بعد الفنان خالد الصاوي.

ويجري حاليا وضع باقي الترشيحات الخاصة بالأدوار الرئيسية للعمل وسيتم الإعلان عن الأسماء خلال الأيام المقبلة حيث ينتمي العمل للرومانسي والتشويقي وهو فيلم شبابي.

فيلم "شريط ٦" بطولة خالد الصاوي ومحمد الشرنوبي وتأليف محمود حمدان وإنتاج فيلم اوف ايجيبت وإخراج محمد سلامة.
اشتعال الأزمة.. سارة الطباخ تحذر محمد الشرنوبى.. تفاصيل مثيرة
اشتعال الأزمة.. سارة الطباخ تحذر محمد الشرنوبى.. تفاصيل مثيرة

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