بعد سقوط ميكروباص.. رادارات ومطبات أعلى محور صفط اللبن

أجرت إدارة مرور الجيزة عددًا من التعديلات الحديثة بمحور صفط اللبن بعد حادث سقوط ميكروباص من أعلى الكوبري أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 4 آخرين.





وقامت إدارة مرور الجيزة بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة بتركيب رادار في الاتجاهين القادم والمتجه لمراقبة سرعة السيارات والحد من سرعة السائقين خاصة قائدي الميكروباص الذين تسببت سرعتهم في وقوع العديد من الحوادث والسقوط من أعلي الكوبري.





ومن ضمن الإجراءات أيضا للحد من الحوادث تم تركيب مطبات هوائية ومهدئات سرعة لإجبار السائقين علي السير بسرعة مناسبة ومنع السرعات الزائدة أثناء الدوران أعلى المحور لمنع سقوط السيارات في حين يتم استكمال أعمال رفع كفاءة وصيانة الطريق بالاتجاهين.



