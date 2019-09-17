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عبد المنعم سعيد: تخوفنا من سد النهضة طبيعي ..فيديو

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 09:33 م
الدكتور عبد المنعم
الدكتور عبد المنعم سعيد
عمرو ممدوح
قال الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب السياسي، إن إثيوبيا لن تستطيع الاستفادة من سد النهضة إلا إذا تعاونوا مع مصر، مشيرا إلى أن تعبيرنا عن الخوف من سد النهض طبيعي وواجب علينا.

وأضاف الدكتور عبد المنعم سعيد، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن مصر تعيش على مياه نهر النيل على مدار 6 آلاف سنة، مشيرا إلى أننا لا نرفض المنفعة لإثيوبيا ولكن دون الضرر بنا.

وأوضح الدكتور عبد المنعم سعيد، أنه يتوقع الوصول إلى نقطة اتفاق بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة، وأن تلعب المفاوضات دورًا في هذا الملف.

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