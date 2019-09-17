أشرف بن شرقي وشيكابالا فى تدريبات الزمالك استعدادا للسوبر أمام الأهلي

وكان اللاعب قد عانى من إصابة بنزلة معوية قبل مباراة جينيرسيون فوت بطل السنغال في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا وغاب عن اللقاء.





بينما أدى مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق تدريبات تأهيلية على هامش تدريب اليوم، كما أدى محمد حسن تدريبات تأهيلية في ظل إصابته في الركبة.



وانتظم محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق وكان اللاعب تغيب عن رحلة الفريق الأبيض إلى السنغال .



واشتكى شيكابالا من إصابة قبل السفر إلى السنغال ليغيب عن الفريق، قبل أن يعود للمشاركة في تدريب اليوم.



واستأنف الفريق تدريباته اليوم على ملعب النادي بعد عودة بعثة الفريق إلى القاهرة مساء الأمس قادمة من السنغال.

شهد تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم مشاركة المغربي أشرف بنشرقي في التدريبات الجماعية للفريق.يأتي هذا استعدادا للقاء السوبر المصري أمام الأهلي المقرر له يوم الجمعة المقبل على ملعب برج العرب.