إصابة 5 أشخاص فى حادث تصام ملاكى وربع نقل بالمنيا

أصيب 5 أشخاص جميعهم مقيمون بقرية المحرص بملوى جنوب المنيا فى حادث تصادم بين سيارة ملاكى واخرى ربع نقل تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوى العام، وتحرر المحضر اللازم حول الحادث وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.



تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث الجنائية بالمديريه بورود بلاغ إلى مركز شرطة ملوى من الدكتور إسحق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي يفيد بوصول 5 مصابين جراء حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي وأخرى ربع نقل



وبانتقال قوات الأمن تبين أن المصابين هم أم هاشم . ش . ع 35 عاما بدون عمل مصابة باشتباه كسر بالساعد الأيسر، ووفاء . م . ر 37 عاما مصابة بجروح وسحجات بالجسم، وعايدة . م. ع 58 عاما ومعتمد . ر . ع 27 عاما سائق مصاب بإشتباة بكسر بالضلوع وكسر في الساق اليسرى، وعرفان . ع .أ 45 عاما موظف مصاب بجروح وسحجات بالجسم واشتباه كسر بالساق الأيمن جميعهم مقيمون بقرية المحرص التابعه لدائرة المركز ، تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق .