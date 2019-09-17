محمد رمضان يحسم الجدل حول زواجه من حلا شيحة

سخر الفنان محمد رمضان من شائعة زواجه سرا من الفنانة حلا شيحة.



وقال في تصريح خاص لـ صدى البلد "هذه شائعات، حلا أختي وصديقتي وصديقة زوجتي أيضًا، وسعيد بعودتها الفنية بالمشاركة معي في مسلسل "زلزال"، فهي ممثلة وإنسانة رائعة جدًا، وربنا يديم المحبة بيننا دائمًا".



وحول تكرار نفسه عند تقديمه شخصية الأب والابن بـ "زلزال"، رد محمد رمضان قائلا "لا إطلاقًا، أنا لا أرى الموضوع بهذه الطريقة، القصة التي حكمت علينا بذلك الاختيار، فتقديمي شخصية الأب والابن كان اقتراحا من المخرج وأنا رحبّت به جدًا، وبالعكس أنا لا أرى أن هذا يعتبر تكرارًا، بل هذا يؤكد للجمهور أن محمد رمضان ممثل موهوب يستطيع تقديم شخصية الأب وشخصية الابن ويقنعك بأدائه التمثيلي في الشخصيتين.



مسلسل "زلزال" من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سنيرجى، وبطولة محمد رمضان، وحلا شيحة، وماجد المصرى، ونسرين أمين، ومنى عبد الغنى، وهنادى مهنى، وحسام داغر، ومصطفى منصور، ويوسف عثمان، وآية هلالى، وسلوى عثمان، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبي.



تدور أحداث المسلسل حول رجل يشترى منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتى موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذى يلقى فيه المشتري حتفه وينهار المنزل إثر الزلزال وتبعاته، ويتبقى من أولاده محمد حربى كرامة الذى يحمل اسم "زلزال"، ويواجه الحياة وحيدا.