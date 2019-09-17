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حوادث

القبض على بقال بحوزته 160 بطاقة تموينية بالمنيا

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 10:38 م
بطاقة التموين
بطاقة التموين
ايمن رياض
ألقت أجهزة الأمن بالمنيا بالتنسيق مع مباحث التموين برئاسة المقدم وائل ذكى رئيس مباحث التموين، من ضبط عدد من البطاقات الذكية الخاصة بالمواطنين بحوزة أحد البقالين قبل الاستيلاء على الدعم.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من مباحث التموين يفيد بقيام أ . ش 27 سنه مقيم بمركز سمالوط شمال المنيا، بتجميع 160 بطاقة تموينيه ذكية خاصة بالمواطنين والهدف منها الحصول على الدعم المقدم من البطاقات. 

وبعد نصب عدة أكمنة تم إلقاء القبض على المتهم وبحوزته البطاقات التموينية ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق .

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