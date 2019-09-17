ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

نتائج تحويلات المرحلة الثالثة بالاسم ورقم الجلوس.. عبر هذا الرابط

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 10:20 م
نهلة الشربينى
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة مرحلة التحويلات وتقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة من التنسيق، وطلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم إلى تقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، وفى حدود النسبة المقررة (10%)، والذي بدأ خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 10/ 9/ 2019 حتى يوم الجمعة الموافق 13 /9 /2019.

وقالت وزارة التعليم العالي إن النتائج تم تحديدها سيتم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وفقًا للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

وتتضمن هذه القواعد ما يلي: التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

وتتضمن القواعد والشروط المنظمة لتقليل الاغتراب أيضا: الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، والتحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط، ولا توجد تحويلات ورقية، والتحويل يكون لمرة واحدة فقط، واستيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات)، وتكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

ويمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم بالاسم ورقم الجلوس عبر هذا الرابط :

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لطلاب الشهادات الفنية .. قواعد تقليل الاغتراب والتحويلات في تنسيق 2019

قم بـ تقليل الاغتراب والتحويل في تنسيق الكليات 2019 عبر هذا الرابط

لطلاب المرحلتين الأولى والثانية بـ تنسيق 2019 .. يمكنك التحويل وتقليل الاغتراب عبر هذا الرابط

تعرف على موعد نتيجة التحويلات وتقليل الاغتراب من هنا

التحويلات وتقليل الاغتراب.. تعرف على موعد نتائج المرحلتين الأولى والثانية

تعرف على موعد الفرصة الأخيرة لتقليل الاغتراب والتحويل في تنسيق الكليات 2019

ترشيحاتنا

عدوان من قاعدة إيرانية.. عاطف عبد الجواد يكشف عن تفاصيل الهجوم على أرامكو ..فيديو

30 دقيقة .. ليفربول يقترب من إحراز هدف التقدم في شباك نابولي

7 أطعمة أسوأ من السجائر .. تعرف عليها

نتائج تحويلات المرحلة الثالثة بالاسم ورقم الجلوس.. عبر هذا الرابط

اتحاد الكرة يعلن اسم مدرب منتخب مصر.. وتعليق ناري من سيد على

حرب الساعات الأخيرة.. مفاوضات مكثفة من بيراميدز لضم احمد فتحى والأهلي يرفض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجينز مقطع.. سميرة سعيد بإطلالة كاجوال

علاج شد الرقبة المفاجئ.. 7 حلول سحرية تخلصك من الألم سريعا

مجوهرات فخمة وفستان روز راقى. . نوال الزغبى تخطف الأنظار بإطلالة ارستقراطية ..صور