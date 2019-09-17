دراسة: النكد في الزواج يصيبك بالخرف وفقدان الذاكرة

الحب والمودة والسعادة ثلاثة عناصر أساسية يبحث عنهم البشر عند إقامة العلاقة الزوجية، للعيش في سلام نفسي وطمأنينة مع بعضهم، وليس ذلك فحسب بل أكدت دراسات علمية أنه يجب على الإنسان العيش في علاقة زوجية سعيدة لتجنب الأمراض.





أشارت دراسة علمية حديثة أن وجودك في زواج سعيد قد يقلل من فرص إصابتك بالخرف، واعتمد الباحثون على تتبع أكثر من 4000 مشارك ممن تزيد أعمارهم عن 60 عامًا لعقد من الزمان للتوصل إلى النتيجة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



فكانت الدراسة قائمة على الربط بين انخفاض الحالة المزاجية أو الحالة الزوجية أو الحالة المعيشية وزيادة خطر الخرف، ووجد العلماء أن خطر الإصابة بالخرف كان أكبر بنسبة 40 في المائة لدى المتطوعين الذين كانوا غير سعداء أو غير متزوجين ، مقارنةً بالذين تزوجوا بسعادة.



واكتشف الباحثون بجامعة ستوكهولم ومعهد كارولينسكا، إن العيش مع أحبائك يحفزك عقليًا واجتماعيًا، وأشاروا أيضًا إلى أن الأزواج الذين يقومون بمشاركة الأشياء الأنشطة والأشياء مع بعضهم، فذلك يؤخر من ظهور اضطراب الذاكرة او الإصابة بالزهايمر، بالإضافة تعزيز العاطفة.



