بعد تعرض بناته للتنمر.. متابعة جديدة لـ كريم فهمي: واضح إن بناتك أحلى من بنات نانسي عجرم

ردَّ كريم فهمى على مُتابعة جديدة له عبر إنستجرام، بخلاف الأولى التي تنمّرت على ابنتيه، بأن وصفت شعرهما بأنه يشبه سلك المواعين، إذ قارنت الأخيرة ابنتيه، ببنات نانسى عجرم، خاصة بعد نشرها صورًا لها صورها .





وقالت إحدى متابعات كريم فهمي عبر حسابها الشخصى تويتر: "كريم فاهمه حاطط قلوب على بناته فى الوقت اللى نانسى منزله فيه فوتوسيشن لبنتها اللي زى القمر وعمرها شهور ، طبعا هو خايف على بناته من الحسد وال واضح انهم احلى بكتير من بنات نانسى ".



