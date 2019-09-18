فرنسا تبدي استعدادها للمشاركة في تحقيقات هجوم أرامكو

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وأعرب الرئيس الفرنسي عن شجبه واستنكاره للأعمال العدائية التي استهدفت منشآت حيوية في المملكة، مؤكدًا مساندة فرنسا ودعمها لأمن واستقرار المملكة في مواجهة هذه الأعمال التخريبية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".



وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة أن لا يظهر العالم ضعفًا تجاه هذه الاعتداءات، معبرًا عن تقديره لقيادة المملكة على حرصها على استقرار منطقة الشرق الأوسط.



كما أبدى الرئيس الفرنسي استعداد بلاده للمشاركة مع الخبراء الدوليين في التحقيق لمعرفة مصدر تلك الهجمات.



من جانبه، أكد ولي العهد أن هذه الهجمات التخريبية استهدفت زعزعة الأمن في المنطقة بأسرها والإضرار بالاقتصاد العالمي ككل.