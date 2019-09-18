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أخبار العالم

استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز قلنديا .. فيديو

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 09:02 ص
قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
شريف سيد
استشهدت سيدة فلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، عقب إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار عليها قرب حاجز قلنديا شمال مدينة القدس.

ومن جانبها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، خبر استشهاد المواطنة التي أطلق جنود الاحتلال النار عليها، عند حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأشارت مصادر طبية اسرائيلية إلى استشهاد الفلسطينية، البالغة من العمر 50 عاما، التي أصيبت على حاجز قلنديا بعد إطلاق النار على جسدها بشكل مباشر بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.

وأضافت أن قوات الاحتلال تركت الفتاة تنزف وتغرق في دمائها لوقت طويل، قبل أن يتم اعتقالها، ثم أعلن فيما بعد عن استشهادها متأثرة بجراحها، وذلك عقب أن ضلت الفتاة طريقها ودخلت إلى الحاجز.


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