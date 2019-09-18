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حوادث

بسبب معاكسة شقيقته.. طالب يمزق جسد آخر ببنها

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 10:37 ص
طالب يمزق جسد آخر
طالب يمزق جسد آخر ببنها
إبراهيم الهوارى
مزق طالب جسد آخر في مشاجرة بينهما قيام المجنى عليه بمعاكسة شقيقة المتهم حال سيرها في الشارع وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير امن القليوبية بتلقى مامور مركز شرطة بنها من مستشفي بنها الجامعي بوصول أشرف ع ع 20 سنة ومقيم بناحية دجوي – دائرة المركز مصاب بجرح قطعي بالرقبة من الجهة اليسري والشريان الوجهي،وتم حجزه لتلقي العلاج
وبالانتقال والفحص وسؤال المصاب اتهم المدعو محمد س ع 16سنة طالب ومقيم ذات الناحية بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بسلاح أبيض " كتر " على أثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب قيامه بمعاكسة شقيقة المتهم أكثر من مرة حال سيرها بمنطقة سكنها وفر هاربا.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين وتم بارشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة " كتر " وتم التحفظ عليه .

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