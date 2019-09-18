لن تصدق .. خسارة نتنياهو فى انتخابات الكنيست ونجاح ساحق لـ العرب

كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم الأربعاء عن نبأ لن يصدق، حيث خسر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو انتخابات الكنيست الـ22 أمام منافسه الأقوى رئيس الأركان الأسبق بيني جانتس فيما حصدت القائمة العربية المشتركة 15 مقعدا بالكنيست وهو ما يعد نجاحا ساحقا للعرب وفقًا للنتائج الأولية للانتخابات الكنيست الـ 22.



وأظهرت النتائج الأولية لانتخابات الكنيست الإسرائيلية، تقدم تحالف "أزرق أبيض" بحصوله على 33 مقعدا، بينما حصل حزب الليكود على 31 مقعدا، فيما حصلت القائمة العربية على 15 مقعدا.



وبحسب القناة 13 العبرية، حصل "حزب الليكود على 30 مقعدا، وتحالف "أزرق أبيض" 32، والقائمة "المشتركة" 15، وحزب "يسرائيل بيتنو" 8، وقائمة "يمينا" 8، وحزب "يهدوت يتوراة"- 8، وحزب "شاس" – 9، والمعسكر الديمقراطي 6، وتحالف "العمل – جيشر" 6".



وتشير العينات الانتخابية لقنوات التلفزة الثلاث في إٍسرائيل إلى أن مجموع ما حصلت عليه أحزاب (اليمين والمتدينين تراوح بين 57 و54 مقعدا)، وأحزاب (يمين الوسط واليسار والعرب 58 إلى 55 مقعدا).



وهذه الانتخابات، هي الثانية هذا العام، بعد أن أُجريت الانتخابات الأولى في التاسع من أبريل الماضي، وذلك بعد الفشل في تشكيل حكومة تحظى بثقة الكنيست، ما أدى إلى فرض إجراء انتخابات مبكرة بعد نحو خمسة أشهر من الانتخابات السابقة.









