الإعلان عن أسماء الفائزين في مسابقة تطوير مصر للابتكار

أعلنت شركة تطوير مصر أمس عن أسماء الفائزين في مسابقة تطوير مصر السنوية للابتكار التي تنظمها الشركة للعام الثالث على التوالي؛ وذلك خلال اختتام فعاليات المسابقة بحضور أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة ولجنة تحكيم المسابقة.





استعرض المتأهلون للمرحلة النهائية أفكارهم المبتكرة أمام لجنة تحكيم المسابقة والمكونة من ستة أعضاء على رأسهم الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر.





كما ضمت اللجنة ايضا المهندس باهر أيوب، نائب رئيس الاول – الرئيس التنفيذي للمشروعات وعضو مجلس إدارة تطوير مصر، و شريف سيف النصر، مستشار التسويق والمبيعات ونائب رئيس التسويق والمبيعات بالإنابة لتطوير مصر، والمهندس مصطفي فودة، مدير إدارة التطوير والتصميمات بتطوير مصر، و عايدة قابيل، مدير إدارة التسويق بتطوير مصر، و محمد القلا شريك مؤسس بشركة Ahead of the Curve.





تقام مسابقة تطوير مصر للابتكار بشكل سنوي منذ عام 2017 بهدف دعم وتمكين رواد الاعمال لتقديم حلول وأفكار مبتكرة للتعامل مع التحديات المتنوعة التي يواجها السوق العقاري في المصر. تم الإعلان عن تنظيم النسخة الثالثة من المسابقة خلال فاعليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال في نوفمبر 2018، حيث تقدم للمشاركة عدد كبير من طلبة الجامعات وخريجي أقسام التسويق والهندسة المعمارية.





تم تأهيل 7 متسابقين للمشاركة في المرحلة النهائية من المسابقة وبعد ان قاموا بعرض العديد من الأفكار الواعدة، قامت لجنة التحكيم باختيار الفكرتين الفائزتين في مجال الهندسة، كما قامت بمنح شهادات تكريم لجميع المتسابقين نظرًا للمجهودات المبذولة اثناء المسابقة.





الفائز بالمركز الأول هي الشركة الناشئة "Green Mile"، وقد حصل مشروع "Personalizing Urban Space" على المركز الثاني، وسوف تقوم شركة تطوير مصر بتقديم 3 فرص تدريبية للفائزين لمدة أسبوع في مجال ريادة الأعمال بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة الي الفرصة للمشاركة في فعاليات مهرجان الشارقة لريادة الاعمال. وبعد الاطلاع على الأفكار المبتكرة للفائزين قامت شركة تطوير مصر بإضافة جائزتين وهم توقيع عقد استشارات فنية لتمكنهم من تطوير مشروعاتهم وتنفيذ أفكارهم المتميزة في مشاريع الشركة.





وصرح الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر قائلا " نحن حقًا فخورين بما رأيناه اليوم من أفكار ورؤى مبدعة من المتسابقين، فهؤلاء الشباب يمثلون قادة المستقبل، ودور تطوير مصر هو التأكيد على أهمية تمكين جيل الشباب مما سيعود بالنفع على القطاع العقاري المصري وبالتالي على الاقتصاد المصري ككل"





وأضاف شلبي أن "نسعى من خلال هذه المسابقة الي خلق بيئة تنافسية حقيقية للمتسابقين مما سيعكس قدرتهم الإبداعية، ولذلك تعزم تطوير مصر على الاستمرار في الاستثمار في تنظيم هذه المسابقة لتشجيع رواد الاعمال على المشاركة والفوز في المسابقة ليس فقط من مصر بل وأيضًا من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".





وأكد شلبي ان تطوير مصر تؤمن بالعلاقة الوطيدة بين الابتكار وريادة الأعمال، ولذلك فأن المسابقة هذا العام مختلفة لحرص فريق العمل على إضافة فئة الشركات الناشئة للمسابقة، نظرًا لإثبات هذه الفئة نجاحها على مدار السنوات الماضية.









وقال أفراد الشركة الناشئة “قامت شركة تطوير مصر بتوفير الفرصة والدعم المطلوب لإثراء مهاراتنا وقدراتنا التقنية، مما ساعدنا على أثبات أنفسنا كرواد اعمال في مجال الهندسة، ذلك الي جانب منحنا الفرصة لتحقيق حلمنا على ارض الواقع".





وقالت الفائزة الثانية “نجحت تطوير مصر في خلق حالة من الالهام لدينا اثناء المسابقة وذلك عن طريق مشاركتنا رؤيتها فيما يتعلق بالأفكار المبتكرة التي تعمل على تطبيقها في مشاريعها، مما ساعدنا على تقديم أفكار فاقت توقعات لجنة الحكام".









والجدير بالذكر ان استراتيجية تطوير مصر منذ نشأتها تقوم على دعم ريادة الاعمال والابتكار كركائز اساسية لبرامجها المجتمعية، ايمانًا منا بالقيمة التي تكمن في ذلك ;كونهم عاملان أساسيان لخلق مستقبل أفضل وهم أحد القيم التي تقوم عليها الشركة وإنّ مسابقة الابتكار لا تمثل سوى بداية وانطلاقة أولى لجهود شركة تطوير مصر المتواصلة في إطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات الساعية لتمكين الشباب المصري في مجالات متعددة.



