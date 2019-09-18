البتروكيماويات صناعة المستقبل.. تنفيذ مشروعات جديدة باستثمارات أكثر من 2 مليار دولار.. زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 4 ملايين طن سنويا.. وسعد هلال: استكمال الترويج لمشروع مجمع العلمين للتكرير

مشروعات بتروكيماوية جديدة تدخل حيز التنفيذ باستثمارات أكثر من 2 مليار دولار

زيادة إنتاج المواد البتروكيماوية من 600 طن سنويًا إلى أكثر من 4 ملايين طن سنويًا حاليًا

الترويج لمشروع مجمع العلمين للتكرير والبتروكيماويات بطاقة 5ر2 مليون طن سنويًا





وأكد الكيميائي سعد هلال الحرص على دراسة احتياجات السوق الإقليمية والعالمية ومتابعة جميع المتغيرات والتحديات، وتنفيذ توجه الدولة للاستغلال الأمثل للأصول المتاحة، مشيرًا لاستحواذ الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركتي سيدبك وإيثيدكو على شركة سولفاي (سابقًا) لتكون شركة الخدمات اللوجيستية للبتروكيماويات (حاليًا) كأحد القرارات الجريئة التى أحدثت دعمًا متميزًا لصناعة البتروكيماويات.

أكد وزير البترول والثروة المعدنية الدور الهام الذى تلعبه مشروعات البتروكيماويات في دعم الاقتصاد الوطنى وتحقيق أهداف قطاع البترول في تعظيم القيمة المضافة من الثروات البترولية.وقال الوزير إن تنامى الإنتاج الحالى من الثروة البترولية يدعم الخطط التوسعية لهذه الصناعة الحيوية التى يعمل قطاع البترول على التوسع فيها بمزيد من المشروعات المخططة أو إضافة وحدات إنتاجية جديدة باعتبارها صناعة المستقبل.وشدد وزير البترول والثروة المعدنية على مراعاة الشركات باستمرار لتطورات السوق وآلياته والإسراع بتنفيذ المشروعات الجديدة، مع الالتزام الكامل بالاستمرار فى تطوير الوحدات الإنتاجية القائمة، وتطبيق جميع اشتراطات الأمن والسلامة والصحة المهنية فى تنفيذ الأعمال حرصًا على الكوادر العاملة والمعدات والمنشآت وزيادة ساعات العمل الآمنة.جاء ذلك خلال رئاسة الوزير أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات "إيكم" لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2018/2019.من جانبه، أوضح الكيميائي سعد هلال، رئيس الشركة، أنها منذ إنشائها عام 2002 وحتى العام المالي المنتهى ساهمت فى النهوض بصناعة البتروكيماويات وزيادة إنتاج المواد البتروكيماوية من 600 طن سنويًا إلى أكثر من 4 ملايين طن سنويًا حاليًا، وأنه تم دخول عدد من مشروعات البتروكيماويات حيز التنفيذ باستثمارات تقدر بأكثر من 2 مليار دولار من أهمها مشروع شركة السويس لإنتاج مشتقات الميثانول، ومشروع شركة سيدبك لإنتاج البروبيلين والبولى بروبيلين، بالإضافة إلى مشروع شركة إيثيدكو لإنتاج البيوتادايين، ومشروع تداول وتخزين غاز الإيثان.بالإضافة إلى تأسيس شركة تكنولوجيا الأخشاب لإنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) لأول مرة بمصر باستثمارات 210 ملايين يورو، وهى استثمارات مصرية خالصة وتبلغ طاقته الإنتاجية 205 ألف متر مكعب سنويًا اعتمادًا على كمية 245 ألف طن سنويًا من قش الأرز كمادة خام، وأشار إلى أنه جار استكمال أعمال الترويج لمشروع مجمع العلمين للتكرير والبتروكيماويات بطاقة تصميمية 5ر2 مليون طن سنويًا (5ر1 مليون طن منتجات بتروكيماوية متخصصة وحوالى 850 ألف طن من المنتجات البترولية ) باستثمارات 5ر8 مليار دولار.وكذلك الترويج لمشروع إنتاج البولى أسيتال بميناء دمياط باستثمارات حوالى 400 مليون دولار لإنتاج 50 ألف طن سنويًا من مادة البولى أسيتال التى تحل محل المعادن فى العديد من الصناعات، وتستخدم بصفة رئيسة فى صناعة السيارات والإلكترونيات، إلى جانب الصناعات الميكانيكية والإنشائية، ويمثل ذلك إضافة لحلقة جديدة فى صناعة البتروكيماويات.كما أكد الحرص الكامل على اتباع جميع الاشتراطات التى تضمن سلامة العمليات بوحدات الإنتاج بمشروعات البتروكيماويات، ورفع مستوى الأداء بها، بالإضافة إلى توحيد مفاهيم الجودة والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، إلى جانب اضطلاعها بدورها في مجال المسئولية المجتمعية واستكمال ما بدأته من حملات للتوعية بترشيد استهلاك الطاقة والتواصل الفعال مع أهالي القرى المجاورة.حضر الجمعية المهندس محمد سعفان، وكيل أول الوزارة لشئون البترول، والمهندس عابد عز الرجال، الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، والمهندس أسامة البقلى، رئيس شركة إيجاس، وهشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى المصرى، ومحمد جبران، رئيس النقابة العامة للبترول، والمحاسبة نبوية أحمد، وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات.