محمد رمضان يدعم الجيش المصرى.. فيديو

نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه بموقع "إنستجرام" فيديو لأغنيته "جيشنا صعب"، فى حب ودعم جيشنا المصرى الوطنى.



وعلق محمد رمضان على الفيديو قائلا: "ثقة في الله ستظل مصر قوية وشامخة بشعبها وشرطتها وجيشها، والثلاثة جزء لا يتجزأ.. ربنا يحفظ مصر من كل شر".



وانهالت تعليقات جماهير محمد رمضان: "ربنا يحمى مصر ويعزها، خير أجناد الأرض، تحيا مصر وجيشها، عاش جيشنا العظيم، مصر الحضارة والتاريخ الله يحفظها".



يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان الدرامية مسلسل "زلزال"، والذى حقق نجاحا كبير فى السباق الرمضان 2019، وشاركه فى البطولة الفنان ماجد المصرى والفنانة حلا شيحة والفنانة هنادى مهنا.





