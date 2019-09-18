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حوادث

الرادار يسجل 2197 سيارة.. وضبط 6 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 01:56 م
ضبط ٦ آلاف مخالفة
ضبط ٦ آلاف مخالفة مرورية
أحمد مهدي
استكملت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

وتمكنت الحملات بإشراف اللواء علاء متولي مدير الادارة العامة للمرور خلال ٢٤ ساعة من ضبط ٦٣٠٢ مخالفة مرورية متنوعة.

وضمت المخالفات ٢١٩٧ مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و٢٢٠ مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير "، و٢٩ مخالفات دراجات نارية مخالفة، و٣٢ مخالفة شروط الترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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