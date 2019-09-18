موعد انطلاق مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية بالقلعة

تنطلق فعاليات مهرحان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية فى دورته الثانية عشرة لعام2019 تحت شعار "وطن بلا حدود" يوم السبت الموافق 21 سبتمبر الحالى على مسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين الساعة الثامنة والنصف مساءً و يستمر حتى 26 من نفس الشهر، تحت رعاية وزارة الثقافة متمثلة فى قطاع العلاقات الثقافية الخارجية وصندوق التنمية الثقافية وبالتعاون مع وزاراتى الاّثار والسياحة متمثلة فى هيئة التنشيط السياحى وبالتنسيق مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، بحضور حشد من الإعلاميين والصحفيين والسفراء.



يتزامن افتتاح المهرجان اليوم العالمى للسلام الذى تشارك فيه جميع فرق المهرجان فى الورشة الدولية الأولى التى يقودها الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان فى حوار فنى بديع ليُقدم لنا معزوفة كونية تتناغم فيها جميع ثقافات الشعوب لارسال رسالة سلام الى العالم، تؤكد على التواصل الإنسانى بين الشعوب،يُشارك فى المهرجان أكثر من 20 دولة عربية وأجنبية من قارات أسيا وأفريقيا وأوروبا ، وتحل أفريقيا ضيف شرف المهرجان. ومن أماكن العروض التى ستقام بها فعاليات المهرجان قلعة صلاح الدين وقبة الغورى وساحة الهناجروحديقة الحرية وشارع المعز الذى سيشهد أكبر كرنفال شعبى يوم 22 سبتمبر لفرق الدول المشاركة فى شارع المعز بأزيائهم وأعلامهم من بوابة الفتوح وحتى الغورية فى تمام الساعة الرابعة عصرًا, وستبقى هذه الفرق في التحام مع الجمهور، لتقديم إبداعاتهم، كما تًقام احتفالية ملتقى الأديان فى دورته الخامسة تحت شعار" هنا نصلى معًا" بالشموع فى مجمع الأديان بمصر القديمة يوم 25 سبتمبرتشارك فيه معظم الدول فى قداس كونى مع الجمهور.



وتختتم فعاليات المهرجان يوم 26 سبتمبرالجارى بقلعة صلاح الدين فى تمام الساعة الثامنة مساءً، حيث يتم تكريم كوكبة من العلماء ورجال الدين منهم اسم الراحل العالم مصطفى محمود" رحلة العلم والايمان" ، واسم الراحل الشيخ محمود على البنا" صوت لايغيب" ، بالإضافة لتكريم القديسة فيرينا" ام الراهبات" من سويسرا، واندرياس جياكوماكيس" ترانيم السلام" من اليونان، والدكتورة عطا الفونسين" بهجة الحياة" من الكونغوبرازفيل.



وسيُقام على هامش افتتاح المهرجان أكبر سوق للمنتجات الشعبية المصرية.