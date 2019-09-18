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أخبار العالم

سي إن إن: ترامب أعطى الأوامر لقادته لدراسة خيارات الرد الحربي على إيران

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 03:26 م
مقاتلة أمريكية
مقاتلة أمريكية
محمد علي
ذكرت شبكة سي إن إن الامريكية، أنه وفق توجيه من الرئيس الامريكي دونالد ترامب، صدرت أوامر لقادة عسكريين بالتخطيط لردود محتملة على الهجوم الذي حدث على منشآت النفط السعودية وذلك في اجتماع سري تم الاثنين الماضي مع ترامب. 

ووفقا للشبكة فإن البيت الأبيض ينتظر ما سيقوله القادة بالمملكة، للتنسيق معهم باتخاذ قرار بشأن الرد وطريقته.

وقال اثنان من مسؤولي الدفاع الأمريكيين: إن البنتاجون تلقى تعليمات "بالتخطيط العسكري" في اجتماع البيت الأبيض ، لكنهما أضافا أنه لم يتم تقديم خيارات مفصلة.

وقال مصدر مطلع على مناقشات البيت الأبيض إن الإدارة تشعر بأن الوقت في صالحها لأنها تبني قضية ضد إيران التي نفت مسؤوليتها عن الهجمات.

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