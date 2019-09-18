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حوادث

العثور على جثة بغرفة فندق في المنصورة.. اعرف سبب الوفاة

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 05:02 م
جثة
جثة
همت الحسينى
عثر احد العاملين باحد الفنادق بالمنصوره على  جثة احد الاشخاص داخل غرفته التى يقيم بها.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن  الدقهلية، اخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يُفيد بورود بلاغ  لقسم أول المنصورة  من مسئولى احد الفنادق بالمنصورة بعثورهم على شخص يدعى رزق.ع.ز.ا  جثه هامده داخل غرفة إستئجاره بالطابق الأول علوي بالفندق.

وبإنتقال ضباط المباحث الى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه يرتدي ملابسه كاملة وأنه نزيل الفندق منذ 24 / 8 / 2019

وورد تقرير مفتش الصحة يفيد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بالجثة وأن سبب وفاته هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

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