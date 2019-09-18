بالفيديو| السعودية تعرض أدلة تورط إيران في هجوم أرامكو





أكدت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الأربعاء، أنها تمتلك أدلة على تورط إيران في أعمال تخريب في المنطقة عبر وكلائها.وفي رسالة موجهة إلى النظام الإيراني، شددت الوزارة على قدرة المملكة العربية السعودية في الدفاع عن أراضيها.وعرضت الوزارة صورًا لبقايا صواريخ استهدفت معملي أرامكو في البقيق وهجرة خريص. وقالت الوزارة إن "لدينا أدلة على تورط إيران في أعمال تخريب في المنطقة عبر وكلائها".وأضاف تركي المالكي، المتحدث باسم الوزارة، أن لدى السعودية أدلة على الهجوم لم ينطلق من اليمن معتبرًا أن "هجوم أرامكو لم يستهدف السعودية فقط بل أيضا المجتمع الدولي وأمن الطاقة"، ودعا المجتمع الدولي للتعامل مع ممارسات إيران الخبيثة في المنطقة.وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء، أنها ستعقد مؤتمرا حول الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له منشآت نفطية تابعة لأرامكو.وفي وقت سابق، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، إن الهجوم "اختبار حقيقي للإرادة الدولية في مواجهة الأعمال التخريبية المهددة للأمن والاستقرار الدوليين".بدوره، اعتبر السفير السعودي في لندن الأمير خالد بن بندر لهيئة الإذاعة البريطانية أنه "من شبه المؤكد أنه (الهجوم) كان بدعم إيراني". وأضاف "نحاول عدم اتخاذ رد فعل سريع للغاية لأن آخر ما نريده هو المزيد من الصراع في المنطقة".من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بالأمير محمد بن سلمان في جدة اليوم لبحث الأزمة ثم يتوجه إلى الإمارات.وغادر مسئولون من الأمم المتحدة يراقبون الوضع في اليمن وتطبيق العقوبات المفروضة على إيران أيضا متجهين إلى المملكة للتحقيق.