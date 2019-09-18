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تعليم

الوادي الجديد تستكمل تركيب 5 صوب بمدرسة الخارجة الزراعية

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 05:25 م
صدى البلد
منصور ابو العلمين
تواصل مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد أعمال تركيب ٥ صوب زراعية بمدرسة الخارجة الثانوية الزراعية والتى تم تدعيم المدرسة بها من قبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد تنفيذا لخطة ضم المدارس الفنية لمنظومة الإنتاج بالمحافظة .

وأكد الدكتور إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد ، أنه وفقا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بمتابعة المدارس، خاصة التعليم الفني والزراعي لرفع كفاءتها وجعلها بؤرة إنتاجية للمجتمع المحلي يجرى الآن العمل على الإنتهاء من تركيب ٥ صوب زراعية بمدرسة الخارجة الزراعية وذلك عقب نجاح مشروع الصوب الزراعية الذي تم إنشاؤها بالمدرسة وعددها 3 صوب لإنتاج الخضراوات .

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة الى أن هذه الصوب ستعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي منها بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الطلاب على أساليب الزراعة الحديثة ، مشيرا إن المحافظة تواصل مبادرة المدارس الخضراء والمدارس المنتجة والتى تسعي من خلالها الى تحقيق الاستفادة القصوى من المدارس
الوادي الجديد تستكمل تركيب 5 صوب بمدرسة الخارجة الزراعية
الوادي الجديد تستكمل تركيب 5 صوب بمدرسة الخارجة الزراعية
الوادي الجديد تستكمل تركيب 5 صوب بمدرسة الخارجة الزراعية

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