الوادي الجديد تستكمل تركيب 5 صوب بمدرسة الخارجة الزراعية

تواصل مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد أعمال تركيب ٥ صوب زراعية بمدرسة الخارجة الثانوية الزراعية والتى تم تدعيم المدرسة بها من قبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد تنفيذا لخطة ضم المدارس الفنية لمنظومة الإنتاج بالمحافظة .



وأكد الدكتور إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد ، أنه وفقا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بمتابعة المدارس، خاصة التعليم الفني والزراعي لرفع كفاءتها وجعلها بؤرة إنتاجية للمجتمع المحلي يجرى الآن العمل على الإنتهاء من تركيب ٥ صوب زراعية بمدرسة الخارجة الزراعية وذلك عقب نجاح مشروع الصوب الزراعية الذي تم إنشاؤها بالمدرسة وعددها 3 صوب لإنتاج الخضراوات .



وأشار وكيل التعليم بالمحافظة الى أن هذه الصوب ستعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي منها بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الطلاب على أساليب الزراعة الحديثة ، مشيرا إن المحافظة تواصل مبادرة المدارس الخضراء والمدارس المنتجة والتى تسعي من خلالها الى تحقيق الاستفادة القصوى من المدارس

