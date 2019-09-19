بين القيصري والطبيعي.. ماذا يحكم اختيارات الأم في عملية الولادة

"الولادة القيصرية حل منقذ للسيدات لتقليل وجع الولادة الطبيعية ، وقرار الولادة.. طبيعية ولا قيصرية، بيكون متعلق اكتر بالجنين على حسب، ووضعيته في الرحم ووزنه وحجمه وكمان متعلق برحم الام وبصحتها.. لكن طبعا لو الجنين تمام والسيدة بصحة كويسة وبردو مصرة على القيصري تخوفا من الطبيعي، مفيش مشكلة لان مفيش عواقب لكده .. بس طبعا بعد استشارة الطبيبب".. حسبما انتهجته إحدي مستشفيات الولادة لتشجيع النساء علي الولادة القيصرية.



وتابعت ادارة المستشفي، عبر منشوراتها بمواقع التواصل الاجتماعي"من مميزات القيصري، أنه من اسهل العمليات واسرعها، وكمان السيدة بتأخد بينج لنصف جسمها الأسفل فقط، والام تكون صاحية وتشوف طفلها بنفسها لما يتولد فأول لحظاته، والمستشفي بتسعي أنك تولدي بدون ألم شديد".



إغراء الامهات

وعند التواصل مع إدارة المستشفي شرح احد الاطباء "الستات بتخاف من الولادة الطبيعية، وجوزها بيكون معاها وقت الولادة، وتقومي وتمشي بعد العملية بحوالي ٤ ساعات، وتقدري تشربي وتاكلي بعد ٨ ساعات، وغير ان اهلك وحبايبك حواليكي تقدري تعيشي اللحظة معاهم، طالما مفيش ألم".



الولادة الطبيعية



فيما كشفت دكتورة صباح محمد، أستشاري النساء والتوليد، أن الولادة الطبيعية، تحدث من تلقاء نفسها دون تدخل الطبيب ، ويتم خروج الجنين عن طريق فتحة قناة المهبل، وهي أقل تكلفة و يتم البقاء فى المستشفى أقل من 24 ساعة ، والعودة للحياة الطبيعية خلال أيام قليلة، وقليلة الالتهابات، ويكون الجنين أقل عرضة للعدوي "وعيبها أن مش بتعرف ميعاد الولاد"ة، بالاضافة للشعور بالالم وقت الولادة وحدوث أحيانا ضعف لعضلات الحوض او اصابات بعنق الرحم".



الولادة القيصرية

"أما الولادة القيصرية، فهي تحدث عن طريق التدخل السريع من قبل الطبيب وتحديد موعد باليوم والساعة بالتنسيق المسبق بين الطبيب والحالة ، وتتم عن طريق فتح البطن ومن ثم الرحم لإخراج الجنين، وعيوبها أنها اكثر تكلفة وتضطر الام للمكوث بالمستشفي يومين وربما اكثر ، وتحتاج لحوالي شهرين للرجوع للحياة الطبيعية، لحدوث إلتهابات بعد الولادة ومنها إلتهاب الجرح، ويحدث ضعف بعضلات البطن، ومشاكل نفسية بسبب الجرح، بالاضافة لمخاطر النزيف والالتصاقات، ومشاكل قد تحدث بالمثانة والامعاء، ومع زيادة العمليات القيصرية، تزيد المشاكل".



المزايا والعيوب

وكشفت "الميزة الأساسية للولادة القيصرية، انها تتم بدون ألم، وانها أكثر أمانا من الولادة بالشفاط، ولكن في النهاية تظل الولادة الطبيعية هي الافضل للام والجنين، رغم التقدم في التخدير والتعقيم وهو ما قلل مضاعفات العمليات القيصرية".



تكلفة "القيصرية"

فيما كشف المسح الصحى السكانى الأخير، عن وزارة الصحة والسكان، أن فاتورة بيزنيس الولادات القيصرية فى مصر، وصلت لـ 14مليارا و525 مليون جنيه سنويًا فى مقابل الولادات الطبيعية التى بلغت فاتورتها 3 مليارات و675 مليون جنيه على اعتبار أن تسعيرة الولادة الطبيعية تتراوح بين أطباء النساء والتوليد من 1000 إلى 3000 جنيه بينما الولادة القيصرية من 8 آلاف إلى 14 ألف جنيه.

عدد "القيصري"

"وبلغ عدد الولادات الطبيعية مليون و225 ألف ولادة بينما عدد الولادات القيصرية بلغ مليون و375 ألف حالة سنويًا وبلغت نسبة الولادات القيصرية بالقطاع الخاص 65% مقابل 35% للقطاع الحكومى وأن 60% من الولادات الأولى للسيدات تتم قيصريًا والولادة الثانية والثالثة تتم قيصريًا بنسبة 52 % والرابعة الخامسة بنسبة 38.8% والسادسة فأكثر بنسبة 33% بمعنى أن أكثر تعرض للولادة بالقيصرية يحدث فى الولادة الأولى للسيدة ما يجعلها تلد قيصريا طوال فترات عمرها الإنجابى".حسب المسح الصحي.



حملات توعية

وكشفت إستشاري النساء والتوليد انه لابد من حملات توعية لتقليل معدلات الجراحات القيصرية وتشجيع الامهات والاطباء علي إجراء الولادة الطبيعية، وان تضع نقابة الاطباء ووزارة الصحة ، معايير للولادة الطبيعية والقيصرية، وضوابط لمنع مخالفتها وشروط تأدبية وقانونية لمن يتجاوز ذلك، مع زيادة تدريب الاطباء علي الولادات الطبيعية".



المرتبة الثالثة



وتحتل المركز الأول بمعدل الولادت القيصرية، دولة الدومينيكان بنسبة 56.5 % وبعدها البرازيل 55.5% ومصر فى المرتبة الثالثة بنسبة 52 %، فيما أوصت منظمة الصحة العالمية، بالا يتعدى نسبة القيصرية 15% من الولادات لخطورتها على الأمهات والاجنة، ما يشكل خطوة كبيرة على المجتمع مسببا مضاعفات غير محسوبة على الأطفال وأمهاتهم.



