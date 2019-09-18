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رياضة

تدريبات خاصة لرباعي الأهلي

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 06:28 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
خاض رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سعد سمير ومحمد محمود وعربي بدر ومحمد عبد المنعم تدريبات تأهيلية علي هامش مران الفريق الجماعي مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وخاض الرباعي التدريبات تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني.

وكان الثنائي سعد سمير ومحمد محمود قد شاركا في جزء من تدريبات الفريق البدنية الجماعية قبل أن يستكملا المران تحت إشراف مخطط الأحمال .

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء بعد غدٍ الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية على كاس السوبر المحلي.

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