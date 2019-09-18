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فن

فنانة أمريكية شهيرة تتعرض لأزمة بعد نشر صور فاضحة لها

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 06:51 م
نيكول شيرزينجر
نيكول شيرزينجر
سعيد فراج
ضُجت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ساعات من إختراق حساب المطربة الأمريكية الشهيرة نيكول شيرزينجر، ونشر الهاكرز صورا عارية وفاضحة عبر حسابها، قبل أن تتمكن من إستعادة الحساب وحذف هذه الصور.

وعلى الرغم من قيام نيكول شيرزينجر، بحذف الصور المسربة لها، إلا أنها لم تتمكن من السيطرة على حالة الجدل بين متابعيها البالغ عددهم 5 ملايين، وسرعان ما تم تداول الصور بكثافة بين نشطاء إنستجرام في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووسط حالة الزخم التي حدثت على خلفية صور «شيرزينجر»، شكك بعض النشطاء في حقيقة الصور المتداولة حيث أكدوا أن الصور تم التعديل عليها بواسطة الفوتو شوب.

فنانة أمريكية شهيرة تتعرض لأزمة بعد نشر صور فاضحة لها
فنانة أمريكية شهيرة تتعرض لأزمة بعد نشر صور فاضحة لها

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