ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

انتقام امرأة.. تقتل زوجة وطفلة عشيقها بسبب الغيرة

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 08:01 م
صدى البلد
كريم جمال
دفعت الغيرة سيدة للانتقام من عشيقها، حيث أقدمت على قتل زوجته وابنته بسبب غيرتها الزائدة عليه، مستخدمة سكينة حاد لتنفيذ جريمتها البشعة.

وبحسب صحيفة الهند اليوم، قتلت كامليش رانى زوجة عشيقها وابنتها البالغة من العمر 7 سنوات بدم بارد، ثم القت جثتيهما داخل بركة.

كانت قد توصلت تحريات الشرطة أن كامليش كانت على علاقة غير شرعية مع مستأجر لديها يدعى ديف أناند روي، ومع الوقت عرفت زوجة الأخير بالأمر كاملًا، لذلك كانت تقه العديد من الخلافات بين الزوجة والعشيقة.

ولكن مؤخرًا كانت الغيرة قد بلغت ذروتها عند العشيقة، فقررت التخلص من الزوجة، ولم توقفها دموع الطفلة الصغيرة وأجهزت عليها هى الأخرى، ثم أخبرت عشيقها فى الهاتف بجريمتها.

فابلغ الزوج الشرطة فورًا، وقال إنه زوجته أرادت وضع حد لهذه المهزلة، وطلبت منه المغادرة معها برفقة أولادهما الثلاثة، وعند علم العشيقة بذلك جن جنونها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قطع عضوه الذكرى وأخذه .. زوج ينتقم من عشيق زوجته .. فيديو

خائن العشرة.. استحل حرمة صديقه وعاشر زوجته على فراشه.. العشيقان قتلا عنتر بالمبيد الحشري ليستكملا علاقتها الآثمة.. والهاتف كشف الجريمة

ترشيحاتنا

حل مشكلة الإمساك نهائيا

ليست عذراء .. سعودى يتهم عروسته وحماته بالنصب عليه فى الفيوم

فنانة أمريكية شهيرة تتعرض لأزمة بعد نشر صور فاضحة لها

باقي خطوة واحدة.. السعودية توجه تهديدا شديد اللهجة لـ إيران بعد الهجوم على أرامكو

تفاصيل ظهور عروس البحر في مرسى علم.. فيديو

ترعى فيها الأبقار.. مدرسة كوم الشيخ عبيد بالمنوفية وكر للمخدرات بسبب المقاول.. صور وفيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تركي آل الشيخ يهدي مشجعا سيارة بورش الكان لهذا السبب

الداخلية تزف بشري لمرتادي الطرق والميادين في أيام الدراسة.. صور

لقطات لا تُصدق.. خيول وبط وديك رومي بجوار ركاب الطائرات لهذا السبب!