انتقام امرأة.. تقتل زوجة وطفلة عشيقها بسبب الغيرة

دفعت الغيرة سيدة للانتقام من عشيقها، حيث أقدمت على قتل زوجته وابنته بسبب غيرتها الزائدة عليه، مستخدمة سكينة حاد لتنفيذ جريمتها البشعة.



وبحسب صحيفة الهند اليوم، قتلت كامليش رانى زوجة عشيقها وابنتها البالغة من العمر 7 سنوات بدم بارد، ثم القت جثتيهما داخل بركة.



كانت قد توصلت تحريات الشرطة أن كامليش كانت على علاقة غير شرعية مع مستأجر لديها يدعى ديف أناند روي، ومع الوقت عرفت زوجة الأخير بالأمر كاملًا، لذلك كانت تقه العديد من الخلافات بين الزوجة والعشيقة.



ولكن مؤخرًا كانت الغيرة قد بلغت ذروتها عند العشيقة، فقررت التخلص من الزوجة، ولم توقفها دموع الطفلة الصغيرة وأجهزت عليها هى الأخرى، ثم أخبرت عشيقها فى الهاتف بجريمتها.



فابلغ الزوج الشرطة فورًا، وقال إنه زوجته أرادت وضع حد لهذه المهزلة، وطلبت منه المغادرة معها برفقة أولادهما الثلاثة، وعند علم العشيقة بذلك جن جنونها.

