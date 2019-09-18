حل مشكلة الإمساك نهائيا

التفاح والتين والفاصوليا .





تناول الخوخ :



الخوخ ليس مجرد فاكهة لذيذة غنية بالألياف فقط، ولكنه يحتوي أيضًا على السوربيتول ، وهو سكر يخفف الإمساك بشكل طبيعي، لذلك ينصح بتناوله في حالات الإمساك .

معاناة البعض مع الإمساك تكون متكررة أحيانًا دون معرفة السبب، إلا أنه يحدث في معظم الحالات لأنك لا تتناول كمية كافية من الألياف أو تعاني من الجفاف، على كل حال الأمر لا يحتاج إنفاق الكثير من الأموال على الدواء وغيره، لحسن الحظ هناك أطعمة ومشروبات طبيعية تحل تلك المشكلة نهائيًا، وسنعرضها حسب ما أشار موقع "bright side".الشعور بالإمساك يعكر المزاج لذلك سيكون من الجيد عمل كوب الشاي بإضافة بعض العسل باعتباره ملينا، ويساعد أيضًا في تقليل تعكر الشاي الناتج عن الليمون، الذي يتم إضافته لأنه منبه طبيعي للجهاز الهضمي ويساعد في إخراج السموم من الجسم.بطبيعة الحال السوائل خاصة الماء مفيدة جدًا للجسم، فيجب على الرجال شرب ما لا يقل عن 3.7 لتر من السوائل والنساء 2.7 لتر في اليوم الواحد.فشرب كمية كافية من الماء سيجعل الجسم رطبًا بشكل صحي ويسهل عملية الإخراج. كما تعد عصائر الفاكهة من أفضل طرق مكافحة الإمساك.الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الألياف بمثابة ملين طبيعي، وتساعد الجسم على الاحتفاظ بالمزيد من المياه.لذلك يجب تضمين ما لا يقل عن 20-35 جرامًا من الألياف في النظام الغذائي اليومي للحفاظ على تدفق الأشياء بحرية، فمن الأطعمة التي تحتوي على نسبة جيدة من الألياف: