بالفيديو | ترامب يهدد بشن حرب ضد إيران





"We'll be adding some very significant sanctions onto Iran," President Trump says.

"We'll be announcing it over the next 48 hours," he adds when asked what the sanctions will include https://t.co/cjdtmZD0ys pic.twitter.com/V9gs23YROS — ABC News Politics (@ABCPolitics) September 18, 2019

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الأربعاء، أن قرار شن الحرب ضد إيران من بين خيارات أخرى يتم بحثها للرد على الهجوم الذي قامت به ضد السعودية، واستهدف منشآت "أرامكو" النفطية.وقال ترامب، وإلى جواره روبرت أوبراين المرشح لخلافة جون بولتون في منصب مستشار الأمن القومي، إنه سوف يكشف خلال 48 ساعة عن تفاصيل عقوبات جديدة سيتم فرضها ضد إيران، موضحا أن الولايات المتحدة تمتلك القوة الكافية للقيام بما يتوجب عليها تجاه طهران.وقال ترامب في لوس أنجلوس إن تفكيره بشأن إيران لم يتغير، غير أنه امتنع عن إعطاء أي تفاصيل بخصوص خطواته التالية.وأضاف أن الخيار الأخير بعد هجمات يوم السبت على منشأتي النفط السعوديتين سيكون الحرب لكن هناك خيارات أخرى.