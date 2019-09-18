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أخبار العالم

بالفيديو | ترامب يهدد بشن حرب ضد إيران

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 08:04 م
ترامب وأوبراين
ترامب وأوبراين
وكالات
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الأربعاء، أن قرار شن الحرب ضد إيران من بين خيارات أخرى يتم بحثها للرد على الهجوم الذي قامت به ضد السعودية، واستهدف منشآت "أرامكو" النفطية.

وقال ترامب، وإلى جواره روبرت أوبراين المرشح لخلافة جون بولتون في منصب مستشار الأمن القومي، إنه سوف يكشف خلال 48 ساعة عن تفاصيل عقوبات جديدة سيتم فرضها ضد إيران، موضحا أن الولايات المتحدة تمتلك القوة الكافية للقيام بما يتوجب عليها تجاه طهران.

وقال ترامب في لوس أنجلوس إن تفكيره بشأن إيران لم يتغير، غير أنه امتنع عن إعطاء أي تفاصيل بخصوص خطواته التالية.

وأضاف أن الخيار الأخير بعد هجمات يوم السبت على منشأتي النفط السعوديتين سيكون الحرب لكن هناك خيارات أخرى.

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