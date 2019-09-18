رجل يتغزل في نرمين الفقي.. تعرف على رد فعلها

فاجأ أحد متابعي الفنانة نيرمين الفقي عبر انستجرام، بتعليق على إحدى الصور التي نشرتها مؤخرًا، تغزل فيها وأبدى إعجابه الشديد بجمالها، وذلك بعدما نشرت «الفقي» صورة لها تظهر بملابس خفيفة.



وكتب المتابع الذي يُدعى «محمد» تعليقًا بالإنجليزية، قال فيه إنه قابلها مرة وحيدة فقط قبل 20 عامًا في منطقة بيانكي بالإسكندرية، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى التحدث معها لكن جمالها منعه من ذلك، مؤكدًا أنه يراها الآن بنفس القدر من الجمال الذي وجدها به في المرة الأولى، لترد «نيرمين» عليه قائلة: «شكرًا لك».



جدير بالذكر أن آخر أعمال نرمين الفقى الفنية، هو مسلسل "أبو العروسة"، وشارك في بطولته سيد رجب، وسوسن بدر، ونرمين الفقى، وولاء الشريف، ومحمود حجازي، ومدحت صالح، وميدو عادل، وكارولين عزمي، وأماني كمال، ومن تأليف هانى كمال وإخراج كمال منصور، وينتمي لفئة الستين حلقة.



ويناقش أبو العروسة عدة مشاكل اجتماعية، ويسلط الضوء عليها مثل علاقة الآباء بأبنائهم، داخل الأسرة أو خارجها وكذلك نفقات الزواج فى وقتنا الحالي والتي فاقت كل التوقعات أيضا مشكلة الفوارق الاجتماعية بين الطبقات وخاصة إذا جمع الحب بين طبقتين مختلفتين بينهما فوارق كثيرة، وأيضًا الخيانة وحب التملك ومحاولة فهم الآخرين وأكثر من قضية أخرى.

