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مفاجأة.. إثيوبيا تتراجع عن ملء سد النهضة في هذه الحالة.. فيديو

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 11:05 م
سد النهضة
سد النهضة
محمد القاضي
قال الدكتور مصطفى الفقى، المفكر السياسي، إنه يجب على الدولة المصرية استخدام الضغوط عندما تقرر إثيوبيا بشكل حاد وقاطع ملء السد بالطريقة التي تراها دون أن تعبأ بردود الفعل المصرية.

وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي "شريف عامر"، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه على مصر في هذه الحالة استخدام الكروت الدولية واستخدا الضغوط الإفريقية، والتواصل مع روسيا وأمريكا والدول ذات التأثير في المنطقة.

وأشار المفكر السياسي، إلى الأشقاء العرب كانوا يستطيعون مساندة مصر في قضية سد النهضة، لأن هناك استثمارات عربية في إثيوبيا كان من الممكن أن تكون سلاحا للضغط ولكن لم يستخدمها أحد.

وأوضح المفكر السياسي، أن هناك دولا ذات ثقل في الخليج تمتلك سلاحا للضغط على إثيوبيا ولكن لم يستخدمها أحد حتى الآن، وأنه إذا شعرت إثيوبيا أن هذه الدول تقول أن مصر امتداد طبيعي لنا ونحن امتداد طبيعي لمصر ولا نقبل مثل هذا التعامل مع الشعب المصري سوف يعيد الإثيوبيون النظر فيما يفعلونه بالنسبة لسد النهضة.

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