حققت حلمها بمقابلة مينا مسعود.. شاهد حفيدة عادل إمام

نشر المخرج رامي إمام صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام، ظهرت فيها هالة ابنة شقيقته سارة، وبجوارها الفنان العالمي مينا مسعود، بعدما استطاعت تحقيق حلمها ومقابلته.



وعلق رامي إمام على صورة هالة ومينا مسعود، قائلًا: «عندما يكون لديك حلم ... تتمنى دائمًا أن يتحقق في يوم من الأيام، واليوم حققت ابنة أختي هالة مُقبل البالغة من العمر 11 عاما، أحد أحلامها التي كانت تعمل عليها منذ ما يقرب من 4 أشهر».



وأضاف رامي إمام: «وعدها والدها أحمد مقبل بأنها إذا فقدت بعض الوزن، فيمكنها مقابلة نجم هوليوود المصري مينا مسعود، في مصر قبل مهرجان الجونة السينمائي، هالة عملت بجد على حلمها وفقدت الكثير من وزنها وأخيرًا قابلت مينا مسعود اليوم».



وتابع رامي إمام: «هالة، أنا فخور جدًا بك يا حبيبتي، أنت مثال صافٍ على الإرادة والصبر والشغف، أحمد مقبل، أنت أب عظيم، مينا مسعود شكرا لكونك رمزا وملهما لأجيالنا، ربنا يحفظك».



من ناحية أخرى يواصل الزعيم عادل إمام، تصوير مسلسل "فلانتينو" المقرّر عرضه فى 2020، بعد أن تم تأجيله العام الماضى، بسبب عدم الانتهاء من عدد كبير من المشاهد.



تدور أحداث مسلسل "فلانتينو" حول شخصية صاحب مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد "فلانتينو"، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.



مسلسل "فلانتينو" بطولة داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.



