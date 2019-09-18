شوائب مسرطنة.. الصحة تسحب زانتاك بكافة تشغيلاته.. مستند

قررت وزارة الصحة سحب مشغل وعفار زانتاك بجميع اشكاله و تركيزاته من السوق المصري و وقف تداول جميع الاشكال الصيدلانية المحتوية علي مادة الرانيتيدين بناء علي تقرير منظمة الصحة العالمية باحتمالية وجود شوائب مسرطنه في هذه الماده.



وشدد المنشور الذي حمل رقم 38 لعام 2019 انه تم مخاطبة الشركة المنتجة ،لسحب كافة التشغيلات من السوق لحين ثبوت عدم احتوائها علي شوائب مسرطنة.



وأكدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن بعض الأدوية التي تحتوي على مادة « رانيتيدين »، بما في ذلك بعض المنتجات المعروفة باسم دواء Zantac الذي يحمل الاسم التجاري ، تحتوي على شوائب نيتروسامين تسمى Nnitrosodimethylamine (NDMA) بمستويات منخفضة حيث يتم تصنيف NDMA كمادة مسرطنة محتملة للإنسان (مادة يمكن أن تسبب السرطان) بناءً على نتائج الاختبارات المعملية.



ويعرف NDMA بالملوث البيئي المعروف ويوجد في الماء والأطعمة ، بما في ذلك اللحوم ومنتجات الألبان والخضروات.



وتقوم إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) بالتحقيق في NDMA وغيرها من شوائب النتروزامين في أدوية ضغط الدم وفشل القلب التي تسمى حاصرات مستقبلات Angiotensin II (ARBs) منذ العام الماضي. في حالة ARBs .



وأوصت إدارة الأغذية والعقاقير بالعديد من عمليات الاسترجاع لأنها اكتشفت مستويات غير مقبولة من النتروزامين.



الجدير بالذكر انه عندما تحدد الوكالة مشكلة ما ، فإنها تتخذ الإجراء المناسب بسرعة لحماية المرضى. تقوم إدارة الأغذية والعقاقير بتقييم ما إذا كانت المستويات المنخفضة من NDMA في الرانيتيدين تشكل خطرًا على المرضى. سوف FDA نشر هذه المعلومات عندما تكون متوفرة.



واوضحت الادارة انه يجب أن يكون المرضى قادرين على الثقة في أن أدويتهم آمنة قدر الإمكان وأن فوائد تناولها تفوق أي خطر على صحتهم. على الرغم من أن NDMA قد يتسبب في ضرر بكميات كبيرة ، إلا أن المستويات التي تجدها FDA في رانيتيدين من الاختبارات الأولية بالكاد تتجاوز الكميات التي قد تتوقع العثور عليها في الأطعمة الشائعة.



وتعرف مادة «رانيتيدين» دواء بدون وصفة طبية يستخدم لعلاج الحموضة و الرانيتيدين عبارة عن مانع H2 (الهيستامين -2) ، مما يقلل من كمية الحمض الناتجة عن المعدة. تمت الموافقة على استخدام الرانيتيدين بدون وصفة طبية لمنع وتخفيف حرقة المعدة المرتبطة بتناول الحمض والمعدة الحامضة. تم اعتماد وصفة طبية رانيتيدين لعدة مؤشرات ، بما في ذلك العلاج والوقاية من قرحة المعدة والأمعاء وعلاج مرض الجزر المعدي المريئي.



واكدت الوكالة انها تعمل ا مع المنظمين الدوليين وشركاء الصناعة لتحديد مصدر هذا الشوائب في الرانيتيدين. تقوم الوكالة بفحص مستويات NDMA في رانيتيدين وتقييم أي خطر محتمل على المرضى. ستتخذ إدارة الأغذية والعقاقير التدابير المناسبة بناءً على نتائج التحقيق الجاري. ستوفر الوكالة المزيد من المعلومات عند توفرها.



واوضحت ادارة الاغذية والعقاقير انها لا تدعو الأفراد للتوقف عن تناول رانيتيدين في هذا الوقت ؛ ومع ذلك ، يجب على المرضى الذين يتناولون رانيتيدين بوصفة طبية والذين يرغبون في التوقف عن الاستخدام التحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية لديهم بشأن خيارات العلاج الأخرى. يمكن للأشخاص الذين يتناولون رانيتيدين خارج البورصة النظر في استخدام الأدوية الأخرى خارج البورصة المعتمدة لحالتهم. هناك العديد من الأدوية في السوق التي تمت الموافقة عليها لنفس الاستخدامات أو ما شابه ذلك مثل رانيتيدين.



واهابت بأنه يجب على المستهلكين وأخصائيي الرعاية الصحية الإبلاغ عن أي ردود فعل سلبية مع رانيتيدين على برنامج MedWatch التابع لإدارة الأغذية والعقاقير لمساعدة الوكالة على فهم نطاق المشكلة بشكل أفضل.



