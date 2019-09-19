اخبار الفن.. حجاب سيمون.. حفيدة عادل إمام مع مينا مسعود.. معركة زينة بسبب أحمد عز.. صور فاضحة لفنانة شهيرة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:
لحظة مرعبة.. يسرا اللوزي تنفذ مشهد قفز من فوق الأسطح
نشرت الفنانة يسرا اللوزي، مقطع فيديو قصيرا، عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيه خلال كواليس تصوير مشهد قفز من فوق أحد الأسطح بمسلسل «سوبر ميرو»، للفنانة إيمي سمير غانم، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي.
حققت حلمها بمقابلة مينا مسعود.. شاهد حفيدة عادل إمام
نشر المخرج رامي إمام صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام، ظهرت فيها هالة ابنة شقيقته سارة، وبجوارها الفنان العالمي مينا مسعود، بعدما استطاعت تحقيق حلمها ومقابلته.
خلاص زهقت.. معركة بين زينة وجمهورها بسبب أحمد عز
نشرت الفنانة زينة صورة لها عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام ".
وقامت إحدى المتابعات بالتعليق لها قائلة : هى الناس اللى عماله تقول احمد عز احمد عز هو اى كلام وخلاص متعلقوا على صورتها وبلاش حوارت ! ايه ده!
بعد إفاقته من الغيبوبة.. عاصي الحلاني يعود بـ 3 حفلات في مصر
كشف الفنان اللبناني عاصي الحلاني، من خلال حسابه الشخصي على تويتر، عن 3 حفلات دفعة واحدة يستعد لإحيائها في مصر بعد حادث سقوطه من فوق ظهر حصانه قبل أيام.
رجل يتغزل في نرمين الفقي.. تعرف على رد فعلها
فاجأ أحد متابعي الفنانة نيرمين الفقي عبر انستجرام، بتعليق على إحدى الصور التي نشرتها مؤخرًا، تغزل فيها وأبدى إعجابه الشديد بجمالها، وذلك بعدما نشرت «الفقي» صورة لها تظهر بملابس خفيفة.
فنانة أمريكية شهيرة تتعرض لأزمة بعد نشر صور فاضحة لها
ضُجت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ساعات من إختراق حساب المطربة الأمريكية الشهيرة نيكول شيرزينجر، ونشر الهاكرز صورا عارية وفاضحة عبر حسابها، قبل أن تتمكن من إستعادة الحساب وحذف هذه الصور.
بعد رقصه معها بطريقة غير متزنة.. بسكال مشعلاني تعلق على فيديو وائل كفوري
نشرت الفنانة اللبنانية بسكال مشعلاني، مقطع فيديو قصير لها، عبر حسابها الشخصي على تويتر، من حفل عيد ميلاد صديقها الفنان وائل كفوري، الذي أقيم قبل يومين في بيروت، وأثير الجدل حولهما بعد رقص كفوري بطريقة غير متزنة مع بسكال.
سيمون ترتدي الحجاب وتثير جدلا على انستجرام.. تفاصيل
نشرت الفنانة سيمون فليب، صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيها مع صديقتها الفنانة ميرنا وليد، لتهنئها بعيد ميلادها، الذي حل أمس الثلاثاء 17 سبتمبر.
لحظة مرعبة.. يسرا اللوزي تنفذ مشهد قفز من فوق الأسطح
نشرت الفنانة يسرا اللوزي، مقطع فيديو قصيرا، عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيه خلال كواليس تصوير مشهد قفز من فوق أحد الأسطح بمسلسل «سوبر ميرو»، للفنانة إيمي سمير غانم، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي.
حققت حلمها بمقابلة مينا مسعود.. شاهد حفيدة عادل إمام
نشر المخرج رامي إمام صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام، ظهرت فيها هالة ابنة شقيقته سارة، وبجوارها الفنان العالمي مينا مسعود، بعدما استطاعت تحقيق حلمها ومقابلته.
خلاص زهقت.. معركة بين زينة وجمهورها بسبب أحمد عز
نشرت الفنانة زينة صورة لها عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام ".
وقامت إحدى المتابعات بالتعليق لها قائلة : هى الناس اللى عماله تقول احمد عز احمد عز هو اى كلام وخلاص متعلقوا على صورتها وبلاش حوارت ! ايه ده!
بعد إفاقته من الغيبوبة.. عاصي الحلاني يعود بـ 3 حفلات في مصر
كشف الفنان اللبناني عاصي الحلاني، من خلال حسابه الشخصي على تويتر، عن 3 حفلات دفعة واحدة يستعد لإحيائها في مصر بعد حادث سقوطه من فوق ظهر حصانه قبل أيام.
رجل يتغزل في نرمين الفقي.. تعرف على رد فعلها
فاجأ أحد متابعي الفنانة نيرمين الفقي عبر انستجرام، بتعليق على إحدى الصور التي نشرتها مؤخرًا، تغزل فيها وأبدى إعجابه الشديد بجمالها، وذلك بعدما نشرت «الفقي» صورة لها تظهر بملابس خفيفة.
فنانة أمريكية شهيرة تتعرض لأزمة بعد نشر صور فاضحة لها
ضُجت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ساعات من إختراق حساب المطربة الأمريكية الشهيرة نيكول شيرزينجر، ونشر الهاكرز صورا عارية وفاضحة عبر حسابها، قبل أن تتمكن من إستعادة الحساب وحذف هذه الصور.
بعد رقصه معها بطريقة غير متزنة.. بسكال مشعلاني تعلق على فيديو وائل كفوري
نشرت الفنانة اللبنانية بسكال مشعلاني، مقطع فيديو قصير لها، عبر حسابها الشخصي على تويتر، من حفل عيد ميلاد صديقها الفنان وائل كفوري، الذي أقيم قبل يومين في بيروت، وأثير الجدل حولهما بعد رقص كفوري بطريقة غير متزنة مع بسكال.
سيمون ترتدي الحجاب وتثير جدلا على انستجرام.. تفاصيل
نشرت الفنانة سيمون فليب، صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيها مع صديقتها الفنانة ميرنا وليد، لتهنئها بعيد ميلادها، الذي حل أمس الثلاثاء 17 سبتمبر.