بعد رقصه معها بطريقة غير متزنة.. بسكال مشعلاني تعلق على فيديو وائل كفوري

هيدا مقطع فيديو من عيد ميلاد الصديق والنجم المهضوم كتير #وائل_كفوري

بقلك عقبال ال ١٠٠ و انشالله بالمزيد من النجاح والصحه .

وخليك هيك مبسوط ،وشو بيلبقلك تكون فرحان وطاير.. وضلك متعنا بفنك المميز وصوتك الرائع..🎂🕺💜@waelkfoury pic.twitter.com/Z1s61HqRKl — pascale machalani (@pascalbachalani) September 18, 2019

نشرت الفنانة اللبنانية بسكال مشعلاني، مقطع فيديو قصير لها، عبر حسابها الشخصي على تويتر، من حفل عيد ميلاد صديقها الفنان وائل كفوري، الذي أقيم قبل يومين في بيروت، وأثير الجدل حولهما بعد رقص كفوري بطريقة غير متزنة مع بسكال.وعلقت بسكال مشعلاني على فيديو الرقص بتغريدة لها عبر تويتر، قالت فيها: «هيدا مقطع فيديو من عيد ميلاد الصديق والنجم المهضوم كتير #وائل_كفوري .. بقلك عقبال ال ١٠٠ و انشاء الله بالمزيد من النجاح والصحه .. وخليك هيك مبسوط ،وشو بيلبقلك تكون فرحان وطاير.. وضلك متعنا بفنك المميز وصوتك الرائع».يأتي ذلك، بعدما تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مقطع فيديو قصير لـ وائل كفوري، من حفل عيد ميلاده الأخير، الذي ظهر فيه وهو يرقص مع النجوم طوال الحفل بشكل لافت، بدأها بصديقته الفنانة سيرين عبد النور التي تراقص معها في أكثر أوقات الحفل، ثم الفنانة بسكال مشعلاني، التي تراقص معها بشكل غير متزن أثار إنتباه نشطاء السوشيال ميديا.وبدأ وائل كفوري مشواره الفني عام 1992، وقدم عددا كبيرا من الألبومات الغنائية منها سألوني وحكاية عاشق وبيحن وميت فيكي.حياة وائل كفوري العاطفية مثيرة للجدل دائمًا، ورغم أنه تزوج من أنجيلا بشارة منذ عام 2011 حتى 2019، إلا أنه لم يسلم من الشائعات خلال هذه الفترة، حيث طاردته الكثير منها بالوقوع في حب عدد من النجمات منهن نوال الزغبي وإليسا ومايا دياب.