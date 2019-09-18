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فن

سيمون ترتدي الحجاب وتثير جدلا على انستجرام.. تفاصيل

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 04:57 م
سيمون
سيمون
سعيد فراج
نشرت الفنانة سيمون فليب، صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيها مع صديقتها الفنانة ميرنا وليد، لتهنئها بعيد ميلادها، الذي حل أمس الثلاثاء 17 سبتمبر.

وظهرت سيمون في الصورة، وهي ترتدي الحجاب وإلى جوارها ميرنا وليد، لتثير الجدل بالظهور بالحجاب في الصورة، التي كانت ضمن كواليس أحد أعمالها الفنية.

وعلقت سيمون على صورتها مع ميرنا وليد، قائلة: «عيد ميلاد سعيد يا حلوة happy birthday .. أماني وماجدة غنوا سوا».

من ناحية أخرى، تواصل الفنانة "سيمون" تصوير مشاهدها من جديد في مسلسل " قيد عائلي" لعرضه قريبا على إحدى القنوات الفضائية.

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