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فن

بعد إفاقته من الغيبوبة.. عاصي الحلاني يعود بـ 3 حفلات في مصر

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 10:03 م
عاصي الحلاني بعد
عاصي الحلاني بعد الإصابة
سعيد فراج
كشف الفنان اللبناني عاصي الحلاني، من خلال حسابه الشخصي على تويتر، عن 3 حفلات دفعة واحدة يستعد لإحيائها في مصر بعد حادث سقوطه من فوق ظهر حصانه قبل أيام.

وكشف عاصي الحلاني، في تغريدته على تويتر، أن الحفل الأول المنتظر إحياؤه سيكون في دار الأوبرا المصرية بالقاهرة يوم 8 نوفمبر المثقبل، والثاني في دار أوبرا إسكندرية يوم 11 نوفمبر، بالإضافة إلى حفل آخر ليلة رأس السنة الميلادية في فندق كونكورد السلام.

كان الناقد الموسيقي جمال فياض قد كشف في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن عاصي الحلاني لم يفقد الذاكرة بشكل كامل كما يعتقد البعض، لأنه بعد إفاقته من الغيبوبة التى دخل فيها لمدة يومين، تعرض لفقدان جزئى للذاكرة، فيما يخص تفاصيل الحادث، وحتى الآن لا يذكر تفاصيل ما حدث، وهذا قد يكون بسبب الصدمة أو قوة الحادث.

وأضاف أنه زار عاصى الحلانى فى منزله، واستعاد تركيزه، وتحدث معه لفترة طويلة، مؤكدًا ان مسألة فقدان الذاكرة تخص تفاصيل الحادث فقط.

كان المطرب اللبناني عاصي الحلاني قد تعرض للإصابة الاثنين الماضي، بعد سقوطه من فوق ظهر حصانه بمزرعته، خلال ممارسته رياضة الفروسية المحببة إليه، ونقل على أثرها لأحد مستشفيات لبنان لتلقي العلاج.

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