قليل البخت.. البرق يضرب لاعبين بمباراة كرة قدم.. فيديو

نشرت صحيفة مترو البريطانية مقطع فيديو صادم، يظهر لحظة إصابة لاعبين كرة قدم عقب تعرضهما لصاعقة قوية، أثناء مباراة كرة قدم في جامايكا.



تعود التفاصيل، عندما ضرب البرق اللاعبين فى الدقيقة 84 قبل نهاية المباراة بين مدرسة ولمرز للبنين وكلية جامايكا بـ 6 دقائق فقط



ليتم نقل اللاعبين من ملعب ستاديل إيست في كينجستون إلى المستشفى لتلقى العلاج، بعدما فقدا الوعى تماماُ، حيث أعلن الحكم توقف المباراة



ولحسن الحظ فاللاعبين على قيد الحياة، ولكن أحدهما حالته سيئة حيث يعجز تماما عن تحريك الجزء الأيسر من جسده.



