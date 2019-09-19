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أخبار العالم

ولي العهد السعودي يلتقي رئيس وزراء باكستان في جدة.. صور

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 04:25 م
ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي ورئيس وزراء باكستان
شيماء مصطفى
استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، في جدة.

ونشرت صحيفة "سبق" السعودية، عدة صور من اللقاء الذي جمع محمد بن سلمان وعمران خان، حيث وصل الأخير إلى السعودية، صباح اليوم، وكان في استقباله بمطار الملك عبد العزيز الدولي، الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير الخارجية إبراهيم العساف.

وكان عمران خان، أجرى اتصالا بولي العهد السعودي، الثلاثاء الماضي، عقب هجمات أرامكو، أكد خلاله دعم ومساندة باكستان للسعودية، في مواجهة هذه الأعمال التخريبية والإرهابية.
ولي العهد السعودي يلتقي رئيس وزراء باكستان في جدة.. صور
ولي العهد السعودي يلتقي رئيس وزراء باكستان في جدة.. صور
ولي العهد السعودي يلتقي رئيس وزراء باكستان في جدة.. صور

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