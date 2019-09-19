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أخبار البلد

رئيس الوزراء يفتتح مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الحرة ببورسعيد

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 05:24 م
صدى البلد
محمود مطاوع
افتتح الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد واستمع مدبولي لشرح حول عمل المركز في تسهيل الخدمات على المستثمرين في اقل وقت.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي، بالجهود المبذولة لتطوير البنية الأساسية مركز الخدمات وتجهيزه وفقًا لأحدث النُظم العالمية؛ وهو ما سينعكس إيجابًا في تيسير منظومة العمل داخلها واختصار الوقت والإجراءات، بما يُيسر عمل المستثمرين.

وأشارت وزيرة الاستثمار إلى أنه تجرى حاليًا عملية ميكنة إجراءات العمل على كل المناطق الحرة الحالية، في إطار أعمال التطوير الحالية؛ حيث يهدف نظام الميكنة إلى ربط قواعد بيانات المشروع الواحد بين إدارات المنطقة المختلفة، وإحكام الرقابة على المشروعات؛ لمنع أية محاولة للتهريب

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