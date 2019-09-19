القومية فى أمسية من زمن الفن الجميل بالجمهورية

مختارات من أعمال زمن الفن الجميل التى أبدعها كبار الملحنين تقدمها الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي وذلك فى الثامنة مساء الجمعة ٢٠ سبتمبر على مسرح الجمهورية.



يتضمن الحفل عزف مجموعة من المقطوعات منها حلو وكداب لـ محمود الشريف، أمانة عليك لـ كارم محمود، الوداع لـ بليغ حمدى، بعد ايه - حمد الله على السلامة - بأن عليه حبه لـ كمال الطويل ، حيران - أنا قلبى إليك ميال لـ محمد الموجى، بتبصلي كده ليه لـ محمد القصبجى ، فين طريقك – ليلة حب لـ محمد عبد الوهاب ، ساكن في حي السيدة لـ محمد فوزى ، سحب رمشه لـ عبد العظيم عبد الحق .. اداء سامح منير ، عفاف رضا ، اسماعيل صادق ، آيات فاروق ، يحيى عبد الحليم ، سعيد عثمان وغادة ادم .



يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي والحفاظ عليه من الاندثار وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي علمي متطور .