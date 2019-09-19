ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

القومية فى أمسية من زمن الفن الجميل بالجمهورية

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 05:28 م
صدى البلد
طارق موسى
مختارات من أعمال زمن الفن الجميل التى أبدعها كبار الملحنين تقدمها الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي وذلك فى الثامنة مساء الجمعة ٢٠ سبتمبر على مسرح الجمهورية.

يتضمن الحفل عزف مجموعة من المقطوعات منها حلو وكداب لـ محمود الشريف، أمانة عليك لـ كارم محمود، الوداع لـ بليغ حمدى، بعد ايه - حمد الله على السلامة - بأن عليه حبه لـ كمال الطويل ، حيران - أنا قلبى إليك ميال لـ محمد الموجى، بتبصلي كده ليه لـ محمد القصبجى ، فين طريقك – ليلة حب لـ محمد عبد الوهاب ، ساكن في حي السيدة لـ محمد فوزى ، سحب رمشه لـ عبد العظيم عبد الحق .. اداء سامح منير ، عفاف رضا ، اسماعيل صادق ، آيات فاروق ، يحيى عبد الحليم ، سعيد عثمان وغادة ادم .

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي والحفاظ عليه من الاندثار وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي علمي متطور .

موضوعات متعلقة

أعمال زمن الفن الجميل بقيادة سحاب.. على المسرح الكبير

بليغ حمدي في ذكراه.. بدأت شهرته مع كوكب الشرق.. ومحمد فوزي منحه فرصة العمر.. واقتحم ماسبيرو بعد نصر أكتوبر.. والمرض ينهي حياته بـ بودعك

ترشيحاتنا

قرار عاجل من مرتضى منصور بشأن السوبر الأفريقي

كتيبة الإعدام.. 5 عمال قمامة قتلوا مسجل خطر وألقوا جثته أمام القطار بالإسكندرية

هاشتاج "الجاسوس_محمد_علي" يتصدر تويتر.. والجمهور: هرااااي

بعد سحبه من الأسواق ومنع تداوله.. أخطر الأثار الجانبية لـ الزنتاك

لبنان خارج القائمة .. 3 بلاد تحظر خدمة واتساب

أخلت بكرامة الوظيفة العامة.. عقوبات مشددة لمديرة تعليم الشرقية والقاهرة السابقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الباباراتزي ترصد لحظات رومانسية بين كاميلا كابيلو وشون مينديز

وزير العدل قى زيارة مفاجئة لمجمع المحاكم والشهر العقارى ببورسعيد.. صور

أناقة ملكية.. الأميرة كيت ميدلتون تتألق اليوم بإطلالة كلاسيكية.. صور