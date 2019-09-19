نفسيتى كانت تعبانة.. الاميرة اسماعيل الضبع تعتذر لـ الرئيس السيسى ومؤسسات الدولة: انت ابويا وسامحنى.. فيديو

اعتذرت الاميرة اسماعيل الضبع صاحبة فيديو الاساءة لمؤسسات الدولة للرئيس السيسى وقالت فى فيديو قامت ببثه عبر مواقع التواصل الاجتماعى ان سبب بث الفيديو المحرض ضد مؤسسات الدولة والرئيس السيسى ان نفسيتها كانت " تعبانة " بعد وفاة ابنها ووالدها وانها تمر بظروف صعبة.



وقالت الاميرة اسماعيل الضبع فى الفيديو التى بثته : السلام عليكم الرسالة دى للسيد عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية .. ياسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى باعتذرلك قدام العالم كله وبعتذر للجيش والشرطة ولامى وابويا .. أنا ابنى توفى واخواتى بعدهم واضغطت نفسيا وعصبيا .. ومكنتش فى وعى وانا بقول الكلام ده واقسم بالله العظيم ويشهد على الله نفسى ارجع بلدى أنا اتبهدلت هنا وجعت هنا وانا طالبة العفو من ربنا وبعدين من سيادتك.. أنت رئيس جمهوريتى وابويا والاب بيسامح .. سامحنى واغفر لى نفسى ارجع بلدى .



وكانت الاميرة اسماعيل الضبع بثت فيديو عبر صفحتها خلال تواجدها باحدى الدول العربية تحرض فيه المواطنين ضد مؤسسات الدولة تهاجم فيه مصر .