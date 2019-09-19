حقيقة تعرض سكان إسطنبول التركية لخطر كيميائي

قالت هيئة الأرصاد الجوية التركية، إن الأنباء التي تحدثت عن وجود خطورة كبيرة على سكان مدينة إسطنبول جراء المواد الكيميائية التي تصاعدت من مصنع الجلود الذي تعرض لحريق كبير في المدينة، غير صحيحة.



وأضافت الهيئة وفق ما نقلته وسائل الإعلام التركية أن الحريق الذي اندلع في منطقة توزلا، وتسبب في تصاعد مواد كيميائية في الهواء لا يشكل أي خطر على السكان.



وكان حسين توروس عضو هيئة التدريس في قسم هندسة الأرصاد الجوية بالاتحاد الدولي للاتصالات حذر من هطول الأمطار المتوقع يوم الجمعة في اسطنبول والمنطقة المحيطة بها بعد الحريق في توزلا.



يأتي ذلك مع توقع هطول الأمطار على مدينة اسطنبول، وذلك عقب الحريق الذي شب في مصنع للجلود بالمدينة.