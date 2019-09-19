ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ندى بسيوني: مديحة كامل كانت سندا لي في بدايتي الفنية

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 08:36 م
مديحة كامل
مديحة كامل
قسم التوك شو
قالت الفنانة ندي بسيوني، إن الدكتور سامي عبد الحليم هو صاحب الفضل في تعليمها فنون التمثيل، حيث كان الملهم له منذ الصف الأول بالمعهد المسرحي، فضلا عن سعد أردش وسميرة محسن والذين يعتبرون كبار أساتذة المعهد المسرحي.

وأوضحت، "ندي" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي "أحمد مجدي" في برنامج "فنجان قهوة"، المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن الفنانة الراحلة "مديحة كامل" كانت بمثابة سند لها خلال مسيرتها الفنية، حيث قدما معا عدة أدوار رائعة.

وتابعت، أنها شاركت في الكثير من الأعمال الناجحة مع الفنان "أحمد عبد العزيز" مثل "البحار مندي" و"أريد رجلا"، مؤكدة أنها من أشد متابعي الفنان "أحمد عبد العزيز".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عاش هنا يوثق تحول سعد أردش من عامل بالسكة الحديد لنجم فى سماء المسرح.. وكواليس تسببه فى نجومية سعيد صالح ومحمد صبحي وأحمد زكي بـ هاللو شلبي

ندي بسيوني: احنا اسكندرانية مأصلين.. وعندنا شوارع باسمنا

ندى بسيوني: المسلسلات العنيفة تؤثر على تفكير المجتمع المصري

ندى بسيوني: لتلك الأسباب تحصل المسلسلات التركية على شعبية كبيرة

عملت الهانم والخدامة..ندي بسيوني: غيرت دايما من شكلي وطبيعة أدواري

ندى بسيوني: بحب الناس ومتابعيني اعرفهم بالاسم.. فيديو

ترشيحاتنا

أول تكليف من اتحاد الكرة لـ حسام البدرى بعد توليه تدريب منتخب مصر

صدمة لـ اتحاد الكرة .. ايهاب جلال يرفض تدريب منتخب مصر

شاهد.. أول ظهور لـ يسرا فى الجونه السينمائى بعد وفاة والدتها

أول رد فعل من إيهاب جلال بعد تعيين حسام البدرى مديرا فنيا لمنتخب مصر

بعد منع راني وزانتاك.. 3 علاجات منزلية للحموضة

من ناهد السباعى لـ رانيا يوسف وغادة عادل.. فساتين أثارت الجدل فى مهرجان الجونة

كواليس اللحظات الأخيرة لاختيار حسام البدري مديرا فنيا لـ منتخب مصر

رسميا .. حسام البدرى مديرا فنيا لمنتخب مصر

رجال حسام البدرى .. ننشر ملامح الجهاز الفنى الجديد لـ منتخب مصر

أول رد فعل من إيهاب جلال بعد تعيين حسام البدرى مديرا فنيا لمنتخب مصر

فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في كأس السوبر

بـ فستان جريء.. رانيا يوسف تثير الجدل بـ حفل افتتاح مهرجان الجونة..صور

إطلالة صادمة.. منى زكي تثير الجدل بإطلالة غير متوقعة في الجونة

نفسيتى كانت تعبانة.. الاميرة اسماعيل الضبع تعتذر لـ الرئيس السيسى ومؤسسات الدولة: انت ابويا وسامحنى.. فيديو

أول رد فعل من عماد متعب بعد تعيين حسام البدري مديرًا فنيًا لـ منتخب مصر

قصف جبهة الأهلي.. رئيس الزمالك: تركى آل الشيخ طلب تحمل تكلفة علاج أحمد مرتضى

كنت هتشوفو أيام سودة .. تعليق مثير من إبراهيم سعيد بعد تعيين البدري مديرا فنيا للمنتخب

3 تعهدات من حسام البدري بعد توليه الإدارة الفنية لـ منتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذيل بفرو.. أمينة خليل بإطلالة صادمة في مهرجان الجونة

بفستان محتشم.. ليلى علوى تتألق فى مهرجان الجونة.. والجمهور: مبتكبرش

بـ قوام ممشوق وفستان جريء.. ياسمين صبري تتمسك باللون الأخضر فى مهرجان الجونة