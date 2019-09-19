ندى بسيوني: مديحة كامل كانت سندا لي في بدايتي الفنية

قالت الفنانة ندي بسيوني، إن الدكتور سامي عبد الحليم هو صاحب الفضل في تعليمها فنون التمثيل، حيث كان الملهم له منذ الصف الأول بالمعهد المسرحي، فضلا عن سعد أردش وسميرة محسن والذين يعتبرون كبار أساتذة المعهد المسرحي.



وأوضحت، "ندي" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي "أحمد مجدي" في برنامج "فنجان قهوة"، المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن الفنانة الراحلة "مديحة كامل" كانت بمثابة سند لها خلال مسيرتها الفنية، حيث قدما معا عدة أدوار رائعة.



وتابعت، أنها شاركت في الكثير من الأعمال الناجحة مع الفنان "أحمد عبد العزيز" مثل "البحار مندي" و"أريد رجلا"، مؤكدة أنها من أشد متابعي الفنان "أحمد عبد العزيز".