اول ظهور للنجم العالمى مينا مسعود بـ الجونة السينمائى

مينا مسعود استطاع أن يحتل مكانة متقدمة فى مجال السينما مؤخرًا ليس فقط لاختياره لتجسيد شخصية علاء الدين فى فيلم ديزنى"Aladdin"، وإنما لأن الفيلم تخطت إيراداته المليار دولار أمريكى وهو الأمر الذى سيجعل من مينا واحدا من أكثر النجوم قبولًا فى الفترة المقبلة خاصة بعد نجاح الفيلم عالميًا.



"مينا منصور مسعود" هو ممثل من أصل مصرى، ولد فى 17 سبتمبر 1991 بالقاهرة لأبوين مصريين قبل سفرهما وإقامتهما فى كندا، لعب دور "علاء الدين" فى النسخة الواقعية للفيلم.



يشار إلى ان الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت اليوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري

