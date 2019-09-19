أرقام في مباريات الأهلي والزمالك

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بفريق الزمالك في تمام الساعة السابعة من مساء غد الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب لحساب منافسات كأس السوبر المحلي.



يدخل الأهلي اللقاء سعيا وراء تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز ببطولة السوبر المحلي والبالغ 10 ألقاب سوبر في مواجهة الزمالك الوصيف التاريخي للبطولة برصيد ثلاثة ألقاب .



سبق أن التقى الأهلي والزمالك في العديد من المرات.. ونرصد في السطور التالية أبرز الأرقام :



6 مباريات سبق أن جمعت الأهلي والزمالك في السوبر المحلي أحدث بطولات الكرة المصرية والتي انطلقت مطلع الألفية الجديدة وتحديدا في عام 2001 .



5 مواجهات سابقة جمعت الأهلي والزمالك في السوبر حقق الأهلي الفوز في مواجهتين وكان التعادل حاضرا في 3 مواجهات ولم يتذوق الزمالك طعم الفوز على الأهلي في منافسات كأس السوبر.



4 لاعبين من الأهلي سجلوا أهداف في شباك الزمالك بواقع 5 أهداف سجلها نجوم النادي الأهلي في شباك الزمالك في تاريخ مواجهات الفريقين، ويعد أحمد حسن لاعب الأهلي الأسبق صاحب أول أهداف الأهلي في مرمى الزمالك فيما كان مؤمن زكريا لاعب الأهلي الحالي آخر من هز الشباك البيضاء والمعتز بالله أينو هدفا وعبد الله السعيد هدفين.



3 – عدد المباريات التي انتهت بالتعادل بين الأهلي والزمالك في السوبر وجميعها انتهت بنتيجة التعادل السلبي ، ليخرج الأهلي بشباك نظيفة أمام الزمالك في 4 مباريات.



2 – عدد الأهداف التي تلقتها شباك الأهلي أمام الزمالك في تاريخ مواجهات الفريقين ببطولة السوبر.



1- لقب وحيد حققه الزمالك أمام الأهلي بركلات الترجيح من نقطة الجزاء بعد انتهاء المباراة بنتيجة التعادل السلبي عام 2016 فيما حقق الأهلي اللقب من الزمالك في 4 مناسبات مرتين بركلات الترجيح من نقطة الجزاء 2003 و 2014 ومرتين بالفوز فوق أرض الملعب عامي 2008 و 2015.