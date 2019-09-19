نائلة جبر: حملات إعلانية لتوعية المواطنين بجريمة الهجرة غير الشرعية

قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، إن هناك حملات إعلانية لتوعية المواطنين بجريمة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.



أضافت نائلة جبر خلال حوارها ببرنامج اليوم المذاع على قناة دي إم سي تقديم الإعلامية سارة حازم، أن الإعلانات تتم بصورة مبسطة حتى تصل لجميع المواطنين.



وكشفت أن هناك بعض الناس يستغلون الأطفال بلا مأوى، فى التسول وأن وزارة التضامن قادت حملة أطفال بلا مأوى للحد من ارتفاع نسبة التسول واستغلال الأطفال .



وأوضحت أن الحملة وصلت لـ 2 مليون مواطن للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

